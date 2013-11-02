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Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül ile buluştu

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa Sarıgül JW Marriott otelde kahvaltıda buluştu

02 Kasım 2013 13:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bu sabah kahvaltıda buluştu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP üyesi olduktan sonra partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olacağı bildirilen Sarıgül, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ile bu sabah İstanbul'dan Ankara'ya geldi.

Kahvaltı, basın mensuplarına kapalı yapıldı. Parti Meclisinin yarın gerçekleştirilecek toplantısında, Sarıgül'ün partiye üyeliğinin görüşüldüğü öğrenildi.

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