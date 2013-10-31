Mustafa Sarıgül, CHP'ye üyelik başvurusu yaptı

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Adnan Keskin, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye üyelik başvurusunu gerçekleştirmesinden sonra açıklama yaptı.

Konuşmasında AKP'ye yönelik eleştirilerini dile getiren Keskin, "Biz yaşadığımız olumsuzlukları, insanımız için elimizin tersiyle iterek, barış içinde aydınlık bir Türkiye adına elimizin tersiyle itmeye mecburuz, mahkumuz. Hiçbirimiz bir diğerini öteleştirme hakkına sahip değiliz. Tam tersine bu zorba, haramzede iktidardan kurtulmak için birbirimizi sevmeye saymaya mecburuz. Bu neticeye ulaşmak için bir yıldız gibi parlayan Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye, yuvasına dönme kararını kutlamaya geldik" dedi.

Keskin'in ardından konuşan Sarıgül, "Tüm Türkiye'ye kucaklamaya geldik" dedi.

Keskin, "Gömlek değiştirdik farkılılaştık" diye toplumun karşısına çıkan AKP, iş başına geldikten sonra çok partili yaşamımıza değişik dönemlerde iktidarda bulunan hiçbir partinin yapmadığı bir kavgayı başlattı. Sindirilmiş bir toplum yaratılmaya çalışılmaktadır."

"Devlet sadaka kurumuna çevrilmiş, buzdolabı, çamaşır makinası dağıtılarak insanlarımız alçaltılmıştır. İslam değerlerinin temel kurallarını bir kenara bırakıp, dinimizin en temel öğretisi kul hakkı yemek yok farz edilerek cuma namazına giderek prim oluşturulmaya çalışılmaktadır. Toplum olarak yaşadığımız bu olumsuzlukları giderebilmek için siyasal iktidar yapay gündemler oluşturmaya çalışmaktadır. Böyle bir süreçte birlik olmak kaçınılmazdır, yaşanan olumsuzluklardan rahatsızlık duyan kişi ve grupların bu haramzade, bu faşist iktidarın karşısında omuz omuza bir sivil ihtilali başlatmak zorundadır. Türkiye'nin bir demokratik depreme ihtiyacı var, köklü bir reform gereksinimi vardır. Bu ancak sivil bir başkaldırıyla, demokratik bir isyanla başarılabilir. Son yıllarda 'solla sağ arasında fark kalmadı' diye yapılan propagandalara karşı Türkiye'nin düne göre bugün daha çok sola sosyal demokrasiye ihtiyaç vardır. Çünkü sol, özgürlüktür. Türkiye'de bunun adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP, erdemin faziletin adıdır. Değişimin, yenileşmenin adresidir."

"Mustafa Sarıgül'ün CHP'nin dışında kalması sömürünün evrensel kuralı olarak böl-parçala-yok et hükmünün işletilmesidir" diyen Keskin "Bu oyunu bozma zamanı gelmiştir. Sosyal demokratlar olarak geçmişte yaşadığımız tartışmaların oluşturduğu tortulara tutsak olmak bize yakışmaz. Biz yaşadığımız olumsuzlukları insanımız için elimizin tersiyle iterek barış içinde aydınlık bir Türkiye adına elimizin tersiyle itmeye mecburuz, mahkumuz. Hiçbirimizi bir diğerini öteleştirme hakkına sahip değiliz. Tam tersine bu zorba iktidardan kurtulmak için birbirimizi sevmeye saymaya mecburuz. Bu neticeye ulaşmak için bir yıldız gibi parlayan Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye dönme kararını kutlamaya geldik. Aydınlık Türkiye geleceği için uzatın ellerinizi, sarılınız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Anadolu'nun soluk benizli insanlarının yaşaması için verdiğimiz mücadele" şeklinde konuştu.

Keskin'in ardından mikrofonu eline alan Sarıgül, "Barış için, demokrasi için, Türkiye'nin geleceği için bizi onurlandıran CHP'nin temel direği Adnan Keskin'i saygı ve sevgiyle bir kez daha selamlıyoruz. Şişli'den İstanbul'umuza hiçbir siyasi parti gözetmeksizin yurttaşlarımızın yüzde 50'sini değil, Rabbim izin verirse Adnan Keskin ile birlikte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yurttaşlarımızın yüzde 100'ünü kucaklayacağız.

Perşembe günü hayırlı bir gündeyiz. Hayırlı haberleri dünyanın her noktasında barış, demokrasi diyen, başı açık olan da bizim, başı kapalı olan da bizim diyen bütün yurttaşlarımıza şu müjdeyi veriyorum ki; bundan sonra inşallah bütün siyasi partilere oy veren yurttaşlarımızla birlikte İstanbul'da kin nefret dönemi bitecek, demokrasi dönemi başlayacak" şeklinde konuştu.