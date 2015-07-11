AKP'den Kılıçdaroğlu'na 'dönüşümlü başbakanlık' yanıtı: Kabul edilemez

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "dönüşümlü başbakanlık" açıklamasını değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay, "Kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalay, gazetelere açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönüşümlü başbakanlık için “Niçin olmasın” şeklindeki sözlerini değerlendirdi.



Atalay, “Dönüşümlü başbakanlığa sıcak bakmıyoruz. Zor yürüyen bir sistemdir. Kabul etmemiz mümkün değildir” diye konuştu.



Atalay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni hükümet için fedakarlık yapabiliriz” sözlerinin hatırlatılması üzerine de “MHP böyle durumlarda yapıcı roller oynamıştır” dedi. Beşir Atalay, “Eğer bu görüşmeler sonuçsuz kalırsa AK Parti’nin bir B planı var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:



“Koalisyon kurulması yönündeki beklentiyi karşılamak lazım. Onurlu, herkesi memnun eden, her partinin hakkının korunduğu bir koalisyon kurulsun niyetindeyiz. Bu şartları sonuna kadar zorlayacağız. Olmazsa olmazlar olursa yol bellidir. Erken seçim olacaksa da olur. AK Parti olarak her zaman seçime en hazır partiyiz. Şu anda gündemimiz ortak hükümettir.”