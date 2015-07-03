Davutoğlu: CHP’nin dönüşümlü Başbakanlık planı matematiğe aykırı

Bir televizyon kanalında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon ihtimallerini ve bakanlıkların dağılımlarını değerlendirdi. Davutoğlu, "İlkesel çerçeve oturduğu zaman ve güven sağlandığı zaman bakanlıkların dağılımında bir sorun olmaz. Elbette paylaşım adaletli olması milletin vermediği hiçbir şeyi biz kimseye vermeyiz. Millet bize yüzde 40 verdiyse bu sizin gücünüz oluyor. CHP’nin dönüşümlü Başbakanlık planı matematiğe de psikolojiye de aykırı. Dönüşümlü Başbaşkanlık gibi bir şey olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu veya Bahçeli ile konuşacağız bunları" dedi.

Davutoğlu, "MHP bizi desteklemiş değil. MHP kendi çizgisinde yürüdü. MHP'nin mesajı bize değil, CHP'ye idi" ifadelerini kullandı. "Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde hiçbir parti ile herhangi bir temasımız olmadı"ğını sözlerine ekleyen Başbakan "diğer partilerin de bizim de ne yaptığımızı millet gördü. Bir de AKP olmadan olmayacağı görüldü" diye konuştu.

'Blok siyaseti çöktü'

Davutoğlu, "Blok siyaseti çöktü, ilke siyaseti kazandı. AKP bir tez bunlar ise bir antitez. Tüm meseleleri AKP dışında bir meclis başkanı seçtirmekti. Şimdi televizyonlardan birbirlerine hakaret ediyorlar. Biz kimseye hakaret etmedik. Herhangi bir lider ile negatif bir ifade duydunuz mu benim ağzımdan? 7 Haziran bize ‘uzlaşın’ dedi" ifadelerine yer verdi.

"Parti içinde 5 komisyon kurduk. Dışarıyla uğraşmadık. Siyasi, hukuki, ekonomik alanda nelerin yapılması gerektiğini çıkardık. MHP ile koalisyonda neler yapılabilir, CHP ile koalisyonda neler yapılabilir. Millet ‘koalisyon’ dedi. Önce ona çalışalım. Biz bir şeyler yapmak için, inşa etmek için, hükümet kurmak için varız.

'Arabuluculuk görüşmesi yaptım'

Bir şeyin olmayacağı üzerinden hesap yapmam. Onlarca arabuluculuk görüşmesi yaptım. Siyasette ihtimallerin tümünü düşünmeyen zihniyet çözüm olamaz.

Niyetiniz ne ise sonuç oraya gelir. Niyeti düzgün olmayanın akıbeti hayır olur mu? İşte örnek Meclis Başkanlığı seçimi. Koalisyon istemesek neden çalışma yapalım? Milletin dediğini yaparım ‘haddini bil’ demem. Giderken de psikolojik olarak da zihnen de hazırlıklı olarak gideriz. Uzlaşamazsak da gerekçesi biz olmayız.

Cumhurbaşkanıyla bugün 1 saatlik görüşmesini değerlediren Başbakan Davutoğlu, "Her konuyu saatlerce görüşürüz kendisiyle. Sayın Cumhurbaşkanımız koalisyon görüşmelerinin bir unsuru değildir. Nihayetinde Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin cumhurbaşkanıdır. Hâl böyle olunca Cumhurbaşkanımız kanaatlerini iletti. Saray’a davet etmişti diğer siyasetçileri de. Onlar da gitmiş olsaydı onlara da kanaatlerini iletirdi" şeklinde konuştu.

Koalisyon görüşmeleri nasıl olacak?

Davutoğlu, "Bana görev verildi diye tek başıma çözebileceğim bir konu değil. Gücümüzün farkındayız ama bunu bir dayatma olarak kullanamayız. Onun için Meclis başkanlığını aldık. Herkese saygının bir gereği olarak tüm liderlerle bir görüşme yapacağım yoksa haksızlık olur yok. Siyasi olarak da etik olarak da daha doğru olur. Herkese bu şansı vermek lazım. Halkın oy verdiği hiçbir partiyi sürecin dışında görmüyoruz. Herkesin sürecin bir parçası olduğu bir süreç olmalı. Birileri sürecin dışında kalmak isterse o kendi seçeneği olacaktır" dedi.

Bakanlıkların dağılımı

"İlkesel çerçeve oturduğu zaman ve güven sağlandığı zaman bakanlıkların dağılımında bir sorun olmaz. Elbette paylaşım adaletli olması milletin vermediği hiçbir şeyi biz kimseye vermeyiz. Millet bize yüzde 40 verdiyse bu sizin gücünüz oluyor" diyen Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: CHP’nin dönüşümlü Başbakanlık planı matematiğe de psikolojiye de aykırı. Dönüşümlü Başbaşkanlık gibi bir şey olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu veya Bahçeli ile konuşacağız bunları.

'Ya AKP-MHP koalisyonu ya da...'

Buradan parti liderlerine de sesleniyorum görüşmelerde olmayacak şeyi istemenin bir anlamı yok. Eğer koalisyon iyi işlerse koalisyonu oluşturan her iki partiye de yarar. Koalisyon görüşmelerinde 12 yıllık kazanımlardan geri döndürecek bir dayatmayı kabul etmeyiz.

Şuan ortada iki ihtimal var. Ya AK Parti-MHP koalisyonu ya AK Parti-CHP koalisyonu. Koalisyon görüşmelerinin ne kadar süreceğinden çok hayırla sonuçlanması önemli. Bayrama yetişeceğiz diye acele bir yapı kurmak mantıklı değil. 45 günlük anayasal bir süre var. İmkansızlığının ortaya çıkması için her şeyin denenmesi lazım.