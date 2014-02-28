AKP'den istifa eden İdris Bal: AKP’yi Gezi sürecinde ve ‘kızlı-erkekli’ meselesinde uyardım

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP'den istifa eden, Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal, gezi sürecinde ve "erkekli kızlı evde kalıyorlar" meselesinde, AKP milletvekili olmasına rağmen "Yanlış yapıyorsunuz” diye uyardığını söyledi. Bal, darbenin sadece silahla, tankla yapılmadığını; yürütmenin yasamadaki çoğunluğunu da arkasına alarak yargıyı kontrol ettiğini ileri sürerek, "Bu aslında adı konulmamış bir darbedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün üzerine düşen görevi yerine getiremediğini söyleyen Bal, “Ülkenin sistemi açısından son derece kritik gelişmeler yaşanırken, Sayın Cumhurbaşkanı bu misyonunu yeterince yerine getirememiştir. Yolsuzluklara, yargının kontrol ediliyor olmasına karşı ciddi, net uyarılarda bulunamamıştır" dedi.

Bal, AKP’den ayrılan Ertuğrul Günay, Erdal Kalkan, Haluk Özdalga, Hakan Şükür, Hami Yıldırım adına TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 28 Şubat’ın yıldönümü nedeniyle “Demokrasi Bildirisi” okudu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İdris Bal, "ABD'de enerji, silah lobisi, Ermeni lobisi vardır. Kimse bunları yadırgamamalı. Bu grupların siyaseti etkileme çabaları normaldir" dedi.

Kasetlerin montaj olduğu konusu ile ilgili olarak Bal, "21. yüzyılda “montaj olduğunu hissettim” denilmemeli. Günümüzde bilim, teknik, laboratuvar sonucuna göre buna karar verilir" dedi.

Bal, gezi sürecinde ve "erkekli kızlı evde kalıyorlar" meselesinde, AK Parti milletvekili olmasına rağmen "Yanlış yapıyorsunuz

Demokrasi Bildirisi şöyle:

Ülkemiz geçmişte ne yazık ki, antidemokratik süreçler yaşamıştır. 28 Şubat süreci ve o süreçte yaşananlar hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Son dönemde Türkiye yine antidemokratik bir süreç içerisine girmiştir. Ülkemiz hem İslam Dünyası, hem de gelişmekte olan ülkeler açısından model ülke olarak kabul edilirken, son gelişmelerle model olmak bir tarafa kendisi bölgede bir sorun haline gelmektedir. Bu anlamda hem 28 Şubat sürecinin yıl dönümü olması nedeniyle, hem de içinde bulunduğumuz anti demokratik adımların atıldığı bu süreçte demokrasiye, şeffaflığa, hesap verebilirliğe barışa, ortak yaşam bilincine, evrensel değerlere inanan insanlar olarak, hayati konuların kamuoyuna hatırlatılmasının faydalı olduğunu düşünerek aşağıdaki hususlara dikkat çekmek istiyoruz.

Darbe meşru olmayan yollarla, Anayasa’da ve yasalarda yer almayan bir şekilde gücü elde etmektir. Darbe sadece silahla, tankla yapılmaz. Şu anda yürütme, yasamadaki çoğunluğu da arkasına alarak yargıyı kontrol etmektedir. Bu aslında adı konulmamış bir darbedir. Türkiye’de sistem tıkanmıştır. Türk demokrasisinin istikrarı, imajı ve hukuk devleti gereği sistemin önü açılmalı, Türkiye normalleşmelidir.

Kuvvetler ayrılığı, demokrasinin vazgeçilmez bir gereğidir. Kuvvetler ayrılığı yöneticilerin, yönetimin ceberutlaşmaması, diktatörleşmemesi için demokrasilerde temel kural haline gelmiştir. Türkiye’de şu anda kuvvetler ayrılığı ortadan kalkmıştır. Yargı, yürütme ve yasamanın çoğunluğunun kontrolüne girmiştir. Derhal kuvvetler ayrılığı tesis edilmelidir.

Yeni yasalaşan HSYK düzenlemesi demokratik bir ülkede düşünülemez. Yargıyı kontrol ve baskı amaçlıdır. AB normları açısından kabul edilemez bir düzenlemedir. Yargı bağımsızlığı acilen tekrar tesis edilmeli ve baskılar sona ermelidir.

Hâkim ve savcıların keyfi olarak yer değişikliğine tabi tutulması kabul edilemez ve bu yargıya, yargı bağımsızlığına bir müdahaledir

On bin civarındaki polisin bir gerekçe gösterilmeden, tasfiye mantığı ile yerlerinin değiştirilmesi, özellikle terörle mücadele, organize suçlar, mali suçlar, istihbarat gibi yerlerdeki mesleki tecrübesi olan kişilerin yerlerinin değiştirilmesi, ülkenin iç huzuru ve güvenliği açısından önemli zafiyetler oluşturabilir.

İnternet düzenlemesi demokratik bir ülkede düşünülemez. İnternet düzenlemesindeki kararlar ülkemizi maalesef bir muhaberat devleti yapma yolunda alınan kararlardır.

Yaşanan olaylar açısından baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı üzerine düşen görevi yerine getirememiştir. Cumhurbaşkanlığı makamı sembolik olmakla beraber devlet kurumlarının arasında ahenkli bir çalışmak gibi bir görevi vardır. Ancak son süreçte ülkenin sistemi açısından son derece kritik gelişmeler yaşanırken Sayın Cumhurbaşkanı bu misyonunu yeterince yerine getirememiştir. Özellikle özgürlüklerin son derece önem kazandığı, teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği, internetin bir insanlık hakkı olduğu bu dönemde internetin doğasına aykırı olan bir internet yasasını onaylaması daha sonra HSYK düzenlemesini onaylaması bunun bir göstergesidir. Yolsuzluklara, yargının kontrol ediliyor olmasına karşı ciddi,net uyarılarda bulunamamıştır.