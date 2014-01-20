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İdris Bal: Aleviler ve Gayrimüslimler paralel devlet mi?

Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal, neredeyse her kesimin ve grubun ‘paralel devlet’ olarak ilan edildiğini savundu

20 Ocak 2014 16:22

Hülya Karabağlı / ANKARA

AKP’den istifa eden Bağımsız Kütahya Milletvekili Prof. İdris Bal, “Hükümet yolsuzlukların üzerini örtmek için elinden geleni yapıyor” dedi. Neredeyse her kesimin ve grubun ‘paralel devlet’ olarak ilan edildiğini savunan Bal, “Aleviler, Gayrimüslimler, Atatürkçü Düşünce Derneği, Menzilciler, Ülkücüler, Yeni Asya Grubu, ‘paralel devlet’ mi?” diye sordu. “Bu bakış tarzı Türkiye’yi Lübnanlaştırır” diyen Bal’a göre, “Saymaya kalksak 8 tane paralel devlet çıkar.”

Hükümetin, emniyet ve yargı operasyonlarında çelişkiye düştüğünü vurgulayan İdris Bal, “Zekeriya Öz, Ergenekon savcısıyken iyiydi. Ama, AK Partililer’in yolsuzluklarını soruşturmaya başlayınca kötü adam oldu. Ergenekon’da ‘paralel devlet’ üyesi değildi. Yolsuzlukları soruşturunca ‘paralel devlet’in üyesi yapıldı. Bu ne yaman bir çelişki” ifadesini kullandı.

“Generaller yargılanırken vesayete karşı mücadele, konu yolsuzluklar olunca ‘paralel devlet’ yaftası oluyor” diyen Bal, “Yuvarlak iddialarla, sevmediğimiz insanları irticacı, komünist gibi damgalayamayız. Bu demokrasi olmaz” diye konuştu. Bal’ın diğer değerlendirmeleri şöyle:

“Hükümet de, İspanya gibi birçok ülkenin yolsuzluk ortaya çıkınca takındığı tutumu izleyebilir. Ama, bunu yapmıyor. Demokratik ülkelerde yolsuzluk soruşturmalarına hükümetler yardımcı oluyor. Çürük elmaların ortaya çıkarılmasına destek veriyor. Bizimkiler de yolsuzlukların üzerine örtmek için elinden geleni yapıyor. Binlerce polisi oradan oraya sürüyor. Savcıları alıyor. Adli Kolluk Yönetmeliği değiştiriyor. Yürütme artı parlamentodaki çoğunlukla, yargıyı kontrol etmek istiyor.”

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