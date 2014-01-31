İdris Bal: Gülen'den talimatla istifa ettiğimi ispat etsinler...

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP’den ilk istifa eden Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal, düzenlediği basın toplantısında, Fethullah Gülen’in talimatıyla istifa ettiğine ilişkin soruya, “Talimatla istifa ettiğimi ispat etsinler, milletvekilliğinden istifa ederim” dedi.

AKP’de, Cuma gününü hareketlendiren istifa beklentilerinde eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hala merak konusu. Bayraktar’ın TBMM Başkanlığı’na henüz verilmiş partisinden ya da milletvekilliğinden bir istifa dilekçesi yok. AKP kulislerinde Bayraktar’ın partisiyle yollarını ayıracağına ilişkin bir beklenti olmaması da dikkat çekiyor. Bayraktar’ın, partide kalması olasılığı da var.

AKP’de kaç vekil ayrılabilir

Gülen’in internete sızan konuşmaları sonrası cemaate yakın milletvekillerinin tavrını nasıl etkileyeceği belirtiliyor. Bu süreçte ‘ayrılmayacağım’ dese İzmir Milletvekili İlhan İşbilen akla gelen ilk isim. Kulislerde, AKP’de cemaatin gönderdiği milletvekili sayısının 5’i, geçmediği ancak, yakın olanların sayısının 10’un üzerinde olduğu belirtiliyor.

'Bal: Talimatı ispat etsinler vekillikten istifa ederim'

AKP’den ilk istifa eden Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal, düzenlediği basın toplantısında, Fethullah Gülen’in talimatıyla istifa ettiğine ilişkin soruya, “Talimatla istifa ettiğimi ispat etsinler, milletvekilliğinden istifa ederim” dedi.

Cemaate sevgi, saygı ve sempati duyduğunu ve bunu da gizlemediğini vurgulayan Bal, “Çamur at izin kalsın siyaseti yapmak isteniyor. Ben çözüm sürecini eleştirdiğim için ‘ülkücüydüm’, Gezi’yi desteklediğim için ‘solcuydum’, dershanelerin kapatılmasına karşı çıktığım için ‘cemaatçiydim’. Ben, ‘kızlı erkekli aynı ev’ tartışmasında, özel hayatın gizliliğinin, mahremiyetinin herkes için önemli olduğunu söyledim. Eğer demokratsanız, hür düşünüyorsanız, inandığınız ilkeler çerçevesinde hareket ederseniz.”