AKP'den istifa eden İdris Bal: En üst düzeyde tehdit ediliyorum

17 Aralık operasyonun ardından AKP'den istifa eden İdris Bal, 'en üst düzeyde' tehdit edildiğini açıkladı. Meclis'teki basın toplantısında belindeki şişlik dikkat çeken Bal, 'Silah taşıyor musunuz' sorusuna 'Var yada yok' diyerek yanıt verdi.

Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal, Tehditler aldığını ve koruma talebinde bulunduğunu açıkladı. Tabanca taşıdığını belirten Bal, "Taşırım, güvenlikle ilgili sıkıntım var. Talebim oldu. Ciddi anlamda tehdit alıyorum. Güvenlik sorunum ortadan kalktığı zaman böyle bir ihtiyacım olmayacaktır. 3 gün önce en üst düzeyde 'seni vururuz' mealinde tehditler aldım. Sosyal medyada bunu yapıyorlar. İstifadan sonra ve sürecinde oldu bu tehditler" dedi.

Bal, "Benim ruhsatlı silahım var. Alma sebebim, ciddi tehditler var. Milletvekilinin böyle bir hakkı var. Koruma talebim oldu. Süreç devam ediyor. Bir vekile bir şekilde tehditler, vurmadan, kırmadan bahsediyorlarsa herhalde bu söylemler kime yapılırsa yapılsın sıkıntı var demektir" dedi.

Belindeki şişlik dikkat çekti

İdris Bal'ın TBMM'de düzenlediği basın toplantısında belinin sağ tarafındaki şişkinlik dikkat çekti. Gazetecilerin, 'belinizde tabanca mı var' sorusuna ise, 'var yada yok' diye cevap vermedi.