AKP’de HSYK sancısı mı var?

Hülya Karabağlı / ANKARA

Adalet Bakanını olağanüstü yetkilerle donatan Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)’na ilişkin AKP’liler tarafından verilen yasa teklifi yarın saat 15.00’da Adalet Komisyonu’nda ele alınacak. CHP, MHP ve BDP, yasa teklifine karşı çıkıyor. Komisyonun yarınki toplantısının oldukça gergin geçmesi bekleniyor.

Ancak, Meclis kulislerinde daha çok AKP’nin içi ve Bağımsız milletvekilleri konuşuluyor. Ertuğrul Günay ve arkadaşları teklife karşı çıkan isimler. AKP’de çok sayıda milletvekilinin de rahatsız olduğu belirtiliyor. TBMM Genel Kurul’u, dün yeter sayı bulamadığı için toplanmadı. AKP yöneticilerinin, milletvekillerini tek tek arayarak bugünkü Genel Kurul’a katılmalarını söylediği belirtiliyor. Buna rağmen, iktidar kulisinde sessizlik ve az kişinin olması dikkat çekiyor.

İktidarın aksine, muhalefet kulisi hareketli. CHP, AKP’den ayrılan Bağımsızlar, BDP ve HDP’liler aynı kulisi kullanıyor.

CHP, MHP ve BDP yasa teklifi üzerinde çalışmalarını tamamladı. CHP, teklife, “ Bekir Bozdağ Yüksek Kurulu” diyor.

AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile çok sayıda milletvekilinin imzasıyla verilen yasa teklifi, Hakim ve Savcılar Kanunu, Adalet Akademisi Kanunu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, HSYK Kanunu, Yargıtay Kanunu, Anayasa Mahkemesi Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapıyor.

Teklif gerekçesinde, “Kurul üyeliğine seçim usulü, dairelerin oluşumu, çalışma usulü ve görevleri ve kararlarına itiraz, Genel Kurulun ve Kurul Başkanı'nın görevleri, daire başkanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, teftiş kurulu başkan ve yardımcıları, kurul müfettişleri, kurul tetkik hâkimleri ve idare personelin atama ve görevlendirilmeleri konularında değişiklik yapılması zorunluluğunun doğduğu ve bir genel sekreter yardımcısı kadrosunun ihdas edildiği” belirtildi.

Teklifle, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte HSYK'da görev yapan Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hâkimleri ve idari personelin, kuruldaki görevleri bitecek. Ayrıca Kurul Başkanvekili ve daire başkanlarının bu görevleri ile Kurul üyelerinin dairelerdeki görevleri sona erecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 gün içinde Kurulun Başkanı olan Adalet Bakanı; Kurul üyelerinin, asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacakları daireleri belirleyecek, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları ve genel sekreter yardımcılarını atayacak.

Üyelerin görev yapacakları daireler belirlendikten sonra 10 gün içinde Genel Kurul tarafından; Daire başkanları ve başkanvekilinin seçimi yapılacak, Genel Sekreter adayları belirlenecek. Genel Sekreter adayları belirlendikten sonraki 3 gün içinde Başkan tarafından Genel Sekreter atanacak. Kuruldaki görevleri sona eren Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri ve tetkik hâkimleri müktesepleri dikkate alınarak uygun görülecek bir göreve atanacak.