Adalet Bakanı Bozdağ: 3 isimle ilgili soruşturma izni vermeyeceğim

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYK'nın haklarından inceleme kararı aldığı isimlerden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, Vekili Oktay Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok için soruşturma izni vermeyeceğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Deniz Zeyrek’in haberine göre, bazı gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şunları söyledi:

- Ceza soruşturmalarının ve davalarının geçmişe dönük incelenmesi talimatı verdim.

- Kaç soruşturma açıldı, kaçı takipsizlikle sonuçlandı, kaç iddianame hazırlandı, ne kadarı beraat ile sonuçlandı, hepsine bakıyoruz.

- HSYK teklifi Anayasa'ya aykırı değil, 159. Madde'ye uygundur.

- HSYK konusunda Anayasa'yı değiştirmek de dahil daha iyisini yapmak için muhalefetle birlikte çalışabilir, işbirligi yapabiliriz. Buna üyeleri Meclis'in seçmesi yöntemi de dahil.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, Vekili Oktay Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü ile ilgili soruşturma izni vermeyeceğim.