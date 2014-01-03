Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kardeşini müşavirliğe atadı

Son kabine değişikliğinin ardından Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'ın kardeşi Ünal Bozdağ, Bakanlık Yüksek Müşavirliğine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Açık bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine, Personel Genel Müdür Yardımcısı Ünal Bozdağ'ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun değişik 37. maddesi gereğince uygun görülmüştür" denildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2012’de, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda değişiklik yapan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkan Yardımcılığına atanan Ünal Bozdağ’ın kardeşi olduğunu bildirerek, “Herkes gibi onun da devlette çalışma hakkı var. Sizin alkışladığınız 28 Şubatçıların yaptığı sınavlarda, alın teriyle girmiş, hakimlik yapıyor. Suç mu ayıp mı?” demişti.

Resmi gazetede yer alan atama kararı şöyle: