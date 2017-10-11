AKP Sözcüsü Ünal: ABD ile vize yasağı iki ülke için sürdürülebilir değil

ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin konuşan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Ben ümit ediyorum ki kısa sürede bu sorun aşılacak. ABD'nin vize yasağı iki ülke için sürdürülebilir değil" dedi.

Ünal, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk'ün aktardığına göre Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Eğer ortada bir suç varsa gerekli işlemler söz konusudur. Türkiye de çok büyük hayal kırıklıkları yaşadı.

15 Temmuz'dan sonra biz Amerika'nın tutumu ve tavrı karşısında büyük üzüntü duyduk ama bu süreç içinde bunu ilişkilerimize yansıtmadık.

İstanbul'daki başkonsoloslukta bir kişi ile ilgili bir hukuki süreç başlayana kadar. Bu konuda Türk yargısı kendi delilleri çerçevesinde önce gözaltı ve sonra tutuklama gerçekleştirdi. Kamuoyu bununla ilgili her şeyi biliyor. Bizim Amerika ile olan ilişkimizde irrasyonel bir durum söz konusu değil.

Amerika ile aramızda bir suçluların iadesi anlaşması var. Bu anlaşma bağlayıcı. Biz 15 Temmuz'dan hemen sonra bu anlaşmaya ilişkin 9. ve 10. maddeyi kendilerine hatırlattık.

"Türkiye'nin yaşadığı hayal kırıklığı daha büyük"

Meselenin duygusal boyutuna dair fazla bir şey söylemek istemiyorum. Türkiye'nin yaşadığı hayal kırıklığı daha büyük bir hayal kırıklığı.

Ben ümit ediyorum ki kısa sürede bu sorun aşılacak. ABD'nin vize yasağı iki ülke için sürdürülebilir değil.

"Türkiye'yi cezalandırmak Amerika'nın ne haddinedir"

Dün Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamada bunun cevabı var. ‘Eğer büyükelçinin kendi tasarrufu ise kabul edilebilir bir durum değil' dedi. Karşılıklı bir karar ise diplomasinin devreye girmesi gerekiyor.

Görüşmeler sürüyor. Görüşmeler meseleyi bir Erdoğan-Trump görüşmesine taşır mı? Bunu zaman gösterecek.

Türkiye'yi cezalandırmak Amerika'nın ne haddinedir. Amerika'yı cezalandırıcı konumuna getirdiğiniz anda zaten siz masada eşit değilsinizdir.

"Siyasi olaral kimse kendisini güvence altında hissetmemeli"

Genel başkanlığa dönüşü ile birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın, teşkilatları, belediyeleri değerlendirme süreci başladı. Kamuoyundaki rahatsızlıkları dikkate alarak biz belediyelerimize dönük de bir değerlendirme süreci başlattık.

Siyasi olarak kimsenin kendisini güvence altında hissetmemesi gerekiyor. Bu değerlendirme süreci devam ediyor.