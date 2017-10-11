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Başbakan: ABD ile kriz tırmanmaz; kanallar açık

"Arkadaşlarımız arka planda çalışıyor"

11 Ekim 2017 10:38

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ile yaşanan vize krizinde 'kanalların açık' olduğunu belirterek, "Kanallar açık, arkadaşlarımız arka planda çalışıyor" dedi. Başbakan Yıldırım, "Kriz tırmanmaz" görüşünü de dile getirdi.

ABD ile yaşanan vize krizi, dün TBMM’deki grup toplantılarında hem siyasi partilerin hem de devletin zirvesinin gündemindeydi. 

Habertürk gazetesinden  Bülent Aydemir'in  “Kriz daha tırmanır mı?” sorusunu yanıtlatan Başbakan “Tırmanmaz” karşılığını verdi.

Yıldırım, “Kanallar açık mı?” sorusu üzerine de “Açık. Arkadaşlarımız arka planda çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu. 

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da gazetecilerin sorusu üzerine, Astana süreci başladığından beri iki ülke ilişkilerinde bir gerilim olduğunu hatırlatarak, “Popülist yaklaşımlardan uzak durmak lazım. Sağduyu ve itidalle meseleyi çözmek lazım” dedi.

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