ABD Büyükelçisi Bass: Konsoloslukta saklanan kimse yok, çalışanlarımızı yargıdan kaçırmıyoruz!

ABD Büyükelçisi John Bass, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan vize yasağıyla ilgili "Diğer çalışanlarımızı riske atmamak için böyle bir karar alındı" dedi.

Bass, Türkiye'de 9 aydır IŞİD saldırısı olmadığını dile getirerek, "IŞİD Türkiye'de 9 aydır eylem yapamıyor, bunun nedeni ABD-Türkiye işbirliği" diye konuştu.

Vize yasağı kararının ABD hükümeti tarafından alındığını hatırlatan Bass, konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik olduğunu söyledi. Bass, "Topuz'un neden tutuklandığına dair bilgi alamadık" dedi.

"Bir Türk görevlinin daha gözaltına alınmamak için konsoloslukta saklandığı" iddialarına Büyükelçi Bass "ABD misyonlarında saklanan kimse yok. Hiçbir çalışanımızı yargıdan kaçırmıyoruz" yanıtını verdi.

"Bu, Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı değildir. Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır" diyen Bass, "Büyük üzüntüyle aldığımız bir karardır. Uzun sürmeyeceğini umuyoruz" ifadesini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı firari sanığı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili Bass, "Fethullah Gülen'in iadesi yargı konusu. Bu talep diğer iade taleplerinden ayrı tutulmuyor. ABD hukuk sisteminde masumiyet karinesi temel ilkedir" değerlendirmesini yaptı.

ABD Büyükelçisi John Bass, Türkiye’deki görevinden ayrılmadan önce biraraya geldiği Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerine şu mesajları da verdi:

* ABD konsolosluk görevlisinin tutukluluğuna ilişkin bilgi alamadık ama temaslar sürüyor.

* Vize hizmetlerini durdurma kararı ABD hükümeti tarafından alındı.



* Metin Topuz Uyuşturucuyla Mücadele Organize Suçlar’da görevliydi. Bu işbirliği sayesinde birçok uyuşturucu kaçakçısı yakalandı. Görev tanımını aşıp başka irtibatlar kurduysa bununla ilgili diğer bilgileri görmekten memnuniyet duyarız.

* ABD, bağımsız Kürdistan’ı desteklemiyor, Kürt koridorunu desteklemiyor, Türkiye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasını desteklemiyor.

* İncirlik konusunu Türk yetkililere sorun. Yürürlükte olan anlaşmalar var. Askerlerin giriş çıkışları da bu anlaşmalara bağlı.

* Her hükümet, yabancı temsilcilerle nasıl ilişki kuracağını kendi belirler. Buna saygı duyuyoruz.

* 9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu IŞİD vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu.

* Bu hafta sonu ayrılıyorum.

* Fetullah Gülen'in iadesi yargı konusu. Bu talep diğer iade taleplerinden ayrı tutulmuyor. ABD hukuk sisteminde masumiyet karinesi temel ilkedir.