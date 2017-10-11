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ABD vizesi için en yakın adres Sofya

ABD'yle vizeler askıya alınınca, gözler vize için en yakın ABD elçiliği olan Sofya'ya çevrildi

11 Ekim 2017 14:04

ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde Türkiye vatandaşlarının vize başvuru işlemlerini durdurmasının yankıları sürüyor. Dün ABD'nin İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na gelenlerin büyük çoğunluğu ABD vatandaşıydı. İlk kez vize başvurusuna gelen Türk vatandaşlarının sayısı ise beklenenden azdı.

Vize randevusu olanlar, vize için başvuruya gelen az sayıda kişi içeri alınmadı. Gelenlere konuyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler verildi. Ankara, İstanbul ve Adana'daki ABD diplomatik temsilciliklerinde işlem yaptıramayan Türk vatandaşları başka ülkelerdeki ABD elçiliklerinde vize başvurusu yapabilecek.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass imzasıyla yayınlanan son açıklamada, uygulamanın Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı olmadığı belirtilip, "Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır. Geçerli vizenizin mevcut olması durumunda, ABD'ye hâlâ seyahat edebilirsiniz. Türkiye dışında herhangi bir ABD Büyükelçiliği veya konsolosluğunda vize başvurusu yapmak isterseniz, yapabilirsiniz" denildi.

İstanbul'a en yakın ABD elçiliği 555 kilometre mesafede Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunuyor.

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