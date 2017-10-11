Numan Kurtulmuş: ABD ile aramızda, Astana süreci başladığından beri gerilim var

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD ile Türkiye arasında Astana sürecinden beri 'gerilim' yaşandığını belirterek, "Popülist tuzaklara düşmeden suhuletle ve itidalle bu sorunun çözülmesi şart" dedi.

Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'ın sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, ABD’nin vize kararını, “orantısız” olarak nitelendirdi.

“Aşırı bir tepki gösterdiler. Nasıl tornistan edeceklerini göreceğiz. Bu orantısız tepkiyle ilk kez bir müttefik bir ülkenin vatandaşlarını da hedef alan bir karar vermiş oldular. Üstelik bunu NATO müttefikine yapıyor” diyen Kurtulmuş, ABD’nin Rusya, İran ve Türkiye arasında gerçekleşen Astana uzlaşmasından beri rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Kurtulmuş, “Buna rağmen popülist tuzaklara düşmeden suhuletle ve itidalle bu sorunun çözülmesi şart” yorumunu yaptı.