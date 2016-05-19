AKP Sözcüsü: Liderimiz olan Cumhurbaşkanımızla AKP kadroları arasında 1 milim mesafe yoktur

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yeni genel başkan adayının Binali Yıldırım olduğunu resmen duyurdu. Çelik, Yıldırım'ı anons ederken, "İstişarelerde gösterdikleri katılımla, bu istişarelerin neticesinde bir tablo ortaya çıkmıştır ve çok değerli bir arkadaşımız, İzmir milletvekilimiz, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım genel başkan adayı olmuştur" ifadelerini kullandı. "Vakit kaybettiren, boş yere uğraşmak zorunda kaldığımız bir tartışma devam ediyor. Kapatmanın zamanı gelmiştir" diyen Çelik, "Cumhurbaşkanımızla, liderimizle AK Parti kadroları arasında bir milim mesafe bile yoktur, bundan sonra da olmayacaktır" diye konuştu.

AKP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

19 Mayıs kutlu olsun. AK Parti’nin iradesiyle ortaya çıkan demokrasi, özgürlük, milli irade şiarıyla Türkiye 19 Mayıs’lara daha büyük vizyonlarla girecektir. Hepimizin beraber yaşadığı bir süreç var. Türkiye Cumhuriyeti’nin tehdit altında olduğu bir dönemde bir takım teröristlerin milli birlik ve kardeşliğimizi tehdit ettiği dönemde kahramanca mücadele eden kardeşlerimiz var. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize saygılarımızı arz ediyoruz. Bu toplantıları yapabiliyorsak, onların sayesindedir.

Hususen geçen gün tonlarca bombanın patlatılması sonucu Diyarbakır’da şehit olan vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Kuşkusuz AK Parti’nin ortaya koyduğu irade Türkiye’nin önünün açık olduğunu gösteren bir iradedir. Bu irade Türkiye’nin siyasi tarihinin yazıldığı, dünya tarihine katkı sunulan bir iradedir.

"Liderimiz olan Cumhurbaşkanımızla AKP kadroları arasında 1 milim mesafe yoktur"

Kurucu liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a saygılarımızı arz ediyoruz. Vakit kaybettiren, boş yere uğraşmak zorunda kaldığımız bir tartışma devam ediyor. Kapatmanın zamanı gelmiştir. Muhalefet partileri şöyle yürütüyor. Cumhurbaşkanımızla AK Parti arasında nasıl bir ilişki var. Kurucu genel başkanımızla, AK Parti kadrolarında bir milim mesafe yoktur, bundan sonra da olmayacaktır.

AK Parti kurulduğu zaman liderimiz, kurucu genel başkanımız, AK Parti dünya markası olacak dediği zaman yüzlerce tartışma çıkmıştır. İktidarda olmasına rağmen sürekli büyüyen, politikalarını reforme edebilen bir kadroyu ortaya çıkaran bu parti Türkiye siyasetinin gelmiş geçmiş en büyük marka olduğunu tescil etti.

Fakat AK Parti sadece siyasi parti değildir. AK Parti tarih içindeki kutlu yürüyüşümüzün, bu zaman dilimindeki en güçlü nefesidir. Siyasi sınırlarımızın çok ötesinde, referansların merkezini oluşturan bir partidir. Herkesin kendisi için dayanak olduğu, ışık bulduğu bir siyasi kadronun vizyonunun adıdır AK Parti.

Bu coğrafyayı vatan yapan, milletimizi millet yapan, tarihin, dinamiklerimizin demlenmiş halidir. Geçmişimizle geleceğimiz arasında, dün yapılanlarla bundan sonra yapılacaklar arasında yegane parti AK Parti dimdik ayakta olmaya devam edecektir.

Bu coğrafyayı bize vatan yapan değerler AK Parti’de kristalize olmuştur. AK Parti bizi millet yapan değerlerin, bu coğrafyayı vatan yapan değerleri koruyan büyük bir yolun adıdır. Biz AK Parti’de siyaset yapanlar Allah’tan ve milletten başka talimat almayan bir kadrodur. İktidarda kulaklarını millete sırt çevirerek siyaset yapanların devri bitmiştir. AK Parti milletle nefes alan bir kadronun partisi olmaya devam edecektir.

"Yeni genel başkan adayımız Binali Yıldırım!"

Çeşitli aşamalarda büyük sınamalara karşı bu kadro direndi. Biz kürsüde olanlar değil, biz protokol icabı ön sırada oturanlar değil, adı sanı bilinmeyenler, en arkada oturanlar, mahalle temsilcilerimiz, adı sanı binilmeden, bir teşekkür bile almadan AK Parti davası için koşturanlar bu başarının gerçek mimarlarıdır.

O sebeple resmiyete dayanan bir protokolde bizlerin adı sayılsa da, hakikate dayanan bir protokol olsaydı mahalledekilerin adı yazılırdı. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yeni bir aşamadayız, kongreye gidiyoruz. Sayın başbakanımız aday olmayacağını açıkladı. AK Parti’nin bir değeri olarak bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kurucu genel başkanımız, liderimizin, Cumhurbaşkanı olmasından sonra genel başkan seçilmesiyle ilgili prosedür, orada bir mekanizma oluşmuştu. O mekanizma aynen uygulanmıştır. İstişarelerde gösterdikleri katılımla, bu istişarelerin neticesinde bir tablo ortaya çıkmıştır ve çok değerli bir arkadaşımız, İzmir milletvekilimiz, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım genel başkan adayı olmuştur.

Kongrede tek başına aday olacak

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından saat 14.00'te açıklanacağı duyurulan, ancak bugün 1 saat öne çekilen genel başkan adayının Binali Yıldırım olduğu kesinleşmişti.

Bakanlar, milletvekilleri, kurucu üyeler, MKYK üyeleri, etik kurulu üyeleri, hakem kurulu üyeleri, il başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları ve il genel meclisi başkanlarının katıldığı temayül yoklamalarından Binali Yıldırım'ın adı çıkmıştı.

Kulislerde, 22 Mayıs'taki AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nde genel başkan seçilmesi beklenen Binali Yıldırım'ın aynı gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurmakla görevlendirileceği konuşuluyor. 65. Hükümet'in hafta içinde kurulması bekleniyor.