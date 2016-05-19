AKP Genel Merkezi'ndeki salonda isimsiz koltuğa Binali Yıldırım oturdu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin 22 Mayıs'ta yapılacak 2. Olağanüstü Büyük Kongresinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın genel başkanlığa aday gösterileceğini açıkladı. Açıklamanın yapıldığı salonda koltuklarda AKP'nin yeni genel başkanı olarak ilan edilecek ismin adı yoktu. O koltuğa salona girdiğinde Binali Yıldırım oturdu.

Toplantının yapıldığı salonda koltuklarda herkesin isimleri yazılıydı. Sadece AKP'nin yeni genel başkanı olarak ilan edilecek ismin adı yoktu. Yeni Genel Başkan'ın bu koltuğa oturacağı açıklanmıştı. O koltuğa salona girdiğinde Binali Yıldırım oturdu.