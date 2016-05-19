Gökçek, AKP'nin yeni genel başkanı hakkında ‘spoiler’ verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP'nin yeni genel başkanının temayül yoklamalarında da birinci çıkan Binali Yıldırım olacağını duyurdu. Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Gökçek, "Hayırlı olsun Türkiye. Bir tanesi geliyor.. bir tanesi geliyor..." dedi.

Yıldırım, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın “Sosyal medya kullanıyor musunuz?" sorusuna ''Vurur yüze ifadesi, kullanıyorum sosyal medyayı bitanesi…'' cevabını vermişti.

Yıldırım, 1 Kasım seçimini değerlendirdiği mesajında da "Yüze vurur ifadesi yeniden tek başına iktidarız bitanesi" ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle: