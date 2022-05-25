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Politika

AKP Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi karanlık odakların propagandası

Kılıçdaroğlu, "ABD'ye para akışı elimizde, paravan vakfın yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait!" açıklamasını yapmıştı

25 Mayıs 2022 13:38

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçma planı' açıklamalarına ilişkin olarak "Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi karanlık odakların propagandası" dedi.
 
AKP'li Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “bir kaçış planının anatomisi” diyerek açıkladığı “iktidarın ABD’ye para aktardığı” iddiasına tepki gösteri.
 
Çelik, Twitter'dan şunları yazdı:
 
"Dün, bir siyasi parti genel başkanının kendisini ve partisini karanlık çevrelerin propaganda aygıtı haline getirmesine şahit olduk. Sayın Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi karanlık odakların propagandasının tercümesinden başka bir şey değildir.
 
Cumhurbaşkanımız defalarca her türlü bilinen ve bilinmeyen suikast girişimine karşı durdu. Türkiye’ye hizmeti bir kader gibi yaşadığını defalarca gösterdi. Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen o çirkin sözler, söyleyenlerin alnına iftira olarak yapışmıştır.
 
Etrafımızda olup bitene bakın. Türkiye’nin bu gelişmeler karşısındaki duruşuna bakın. Cumhurbaşkanımıza “kaçacak” denmesinin kimlerin kara propaganda aygıtında üretildiği net görülür. Kimlerin buna alet olduğu ise açıktır. Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye’ye aşkla bağlıdır. Bunu sorgulamaya kalkanlar, sadece kendilerinin Türkiye’ye bağlılıklarını sorgulamış olurlar. Milletimiz Türkiye’nin devlet başkanına dönük bu iftira kampanyasının Türkiye’ye zarar vermek amacı taşıdığının farkındadır. Karanlık odakların yıllardır yürüttüğü bu faaliyetler hep hezimete uğramıştır. Onların siyasi aletleri de milletimizden gereken cevabı alacaktır."
 
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