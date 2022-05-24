AKP'den Kılıçdaroğlu'na TÜRGEV ve Ensar yanıtı: İllegal yapılarmış gibi hedef gösteriyor; bu vakıfların gelir giderleri bütün ülkelerin bilgisi dahilinde

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını' iddia ettiği videosu ile ilgili; "Bu vakıfların gelir giderleri bütün ülkelerin bilgisi dahilinde," dedi.

Çelik burada yaptığı açıklamalarda, ''Bunları ellerine yine açık kaynaklardan alarak muhtemelen FETÖ almıştır, gizli belge diyerek vermiştir'' ifadelerini kullandı.

A Haber yayınına bağlanan Çelik, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı videoya yanıt verdi.

Çelik'in ifadelerinden önemli kısımlar şöyle:

"Bunları ellerine yine açık kaynaklardan alarak muhtemelen FETÖ almıştır"

''Kılıçdaroğlu herkesi suçluyor, demokrasiyi hedef alıyor. Diyor ki ABD'de vakıf kurmaya çalışıyorlar. TÜRGEV'den bahsediyorlar. Bu o ülkenin hukuk kurallarına göre kurulmuş. Son derece şeffaf. Hangi faaliyetleri yaptığını bütün dünyanın bildiği, öğrencilerin FETÖ'nün ağlarına düşmesinler diye kurulmuş organizasyonlar. Açık yapıları, illegal yapılarmış gibi ortaya koyup hedef gösteriyor.

Bu vakıfların gelir giderleri bütün ülkelerin bilgisi dahilinde. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik nefret ve iftira siyaseti bu siyaseti yaptıranların çöküşüne neden olur. Yabancı ülkede okul açılmış, yurt açılmış. Bunları ellerine yine açık kaynaklardan alarak muhtemelen FETÖ almıştır, gizli belge diyerek vermiştir.

"Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor"

Kılıçdaroğlu vesayet zihniyete sahip olduğunu ortaya koymuştur. Siyasetin dilini bu şekilde sertleştirmek istiyorsa, bizim dilimizin ne kadar sertleşeceğini tahmin bile edemez. Aileleri de işin içine koyduğumuzda neyi sakınacağız? Çık siyasi kapasite ile konuş, biz sana ne cevaplar veriyoruz. Aile kavramının bu kadar sistematik olarak hedef koyulması, ailesi olan bütün vatandaşlarımız gereken cevabı verecekler. Sonra diyorlar: Neden kutuplaşıyoruz?

Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor. Ortaya attığı iftira FETÖ'nün kampanyası. Dış politikada ne zaman adım atsak, Kılıçdaroğlu devrede. Hükümeti kanunsuzlukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor. Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır. Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor."

"Bu dilin altında kalmayacağız. Yazıktır, ayıptır."

Ömer Çelik'in ardından yayına AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldı. Kurtulmuş şunları söyledi:

''Kılıçdaroğlu'nun üslubu ibreti alemdir. Sürekli nefret dilini kullanan bir tavur içerisinde görüyoruz. Bu tarz siyaseti kirleten bir dildir.

Tamamen FETÖ vari bir söylemdir. Yaptıkları ile FETÖ'ye hizmet ediyorlar. Bizim siyaset geleneğimizde böyle bir şey yok. Türkiye'de geçmiş dönemlerde rakip siyasi partiler oldu. Ama böyle bir dilin kullanıldığı hiç hatırlamıyoruz. Bu dil sahibine zarar verecek bir dildir.

Bu deli saçması sözler, cevapsız bırakılmayacaktır. Halkı kışkırtmak isteyen edepsiz bir dille karşı karşıya kaldık. Bu dilin altında kalmayacağız. Yazıktır, ayıptır. ''

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kurtulmuş'un ardından yayına katılarak şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, Türkiye siyasetine yakışmıyor"

''Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına getirilmesinin diyetini ödüyor. Kılıçdaroğlu, FETÖ sözcülüğü yapmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu yıllarca öncede benzer işler yaptı. Son bir senedir çekmiş olduğu videolarla toplumda bir huzursuzluk ortamı yaratma çalışıyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye siyasetine yakışmıyor.

Türkiye siyasetinde bugün rakipler var, yarın da olacaklar. Ama bu rakipler, birbirini eleştirirken belli bir üslup seviyesi ile bunları yaparlar. Ama ortada edepsizlik, terbiyesizlik var. Bunun sebebi aralarındaki adaylık mücadelesi midir, bilemiyorum. Ben bunu FETÖ'nün Kılıçdaroğlu da ne istediyse yapma gayreti olarak görüyorum.

Bunu siyaset kabul etmez. Bizim yapmamız gereken de siyaseten ve hukuken karşılık vermektir.''

"Bu tehdit diliyle biz çok kez karşılaştık"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da A Haber yayınına katılarak açıklamada bulundu. Altun şunları kaydetti:

"Bu tür söylemler bu tür yaklaşımlar ne şekilde ortaya konursa konsun, bu tehdit dili ne şekilde kendisine alan bulursa bulsun ne yaparsa yapsınlar milletimiz ve devletimizin hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bürokratları bunların yalanlarına prim vermeyecektir. Haklı, onurlu, şerefli mücadelesinden cumhurbaşkanımızın yanında sonuna kadar olmaya devam edecektir.

Bu mesajı çok açık ve net bir şekilde veriyor. Cumhurbaşkanımızın son 20 yılda Türkiye'yi bölgesel güç olmaya koydu başarılı siyasetle biz cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tehdit diliyle biz çok kez karşılaştık. Bu yeni bir deneme değil.

"Cumhurbaşkanımız bu tür yalanlara karşı gereken hukuk mücadelesini verecektir"

Bundan 6 yıl önce bu ülke darbe girişimi ile karşı karşıya geldi. Bu darbeye milletiyle birlikte kimin dimdik durduğunu gördü. Sayın cumhurbaşkanımızın milletiyle beraber nasıl dik durduğunu herkes gördü. Öte yandan kimlerin de saklanacak delik aradığını hep beraber gördük.

Tankların arasından geçip de darbeciler tarafından korunup kollananlar sayın cumhurbaşkanımıza dil uzatmaya kalkıyor. Bu tür tehdit dili Türkiye siyasetinin dilini bozmaktadır. Muhalefetin de çaresizliğini göstermektedir. Cumhurbaşkanımız bu tür yalanlara karşı gereken hukuk mücadelesini verecektir."

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