Kılıçdaroğlu: ABD'ye para akışı elimizde, paravan vakfın yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait!

Saat 22.00'de 'kaçış planı'nı açıklayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklenen videosunda, 'Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını' iddia etti.

"Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pelsinvanya yaratma peşindeler." diyen CHP lideri, paravan vakfın başına Amerikan vatandaşını koyduklarını öne sürerek, para akışı için ENSAR ve TÜRGEV'i kullandıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, videonun devamında "Uyan ey halkım, artık uyan. Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken, senin gidecek yerin yok." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle:

"Sevgili halkım, iyi akşamlar. Öncelikle bugün içimizi yakan haberler aldık. Şehitlerimiz var, evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin, milletimizin başı sağolsun. Böylesine acı bir günde böyle bir konuşma yapmak, inanın beni üzüyor. Ama bu ülkenin geleceği söz konusu. Bu da benim, ana muhalefet olarak, bir vatansever olarak bir görevimdir.

Bugün grup konuşmamda bürokratlarımıza seslendim. Az da olsa suça bulaşmış olanları, hizmet ettikleri kişiler tarafından hiç umursanmadıklarını söyledim. Onların kendilerini kurtarma planlarında siz yoksunuz dedim. Bekleyin, ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun, onların başımızın üstünde yeri var.

"Amacım, komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır"

İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor. Hepsini biliyoruz, duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sarı bürokratlar, sizler devleti, kanun dışı talimatlar uygulayarak adeta bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandallar ile yolsuzluklara dikkat çekmek değildir.

Bunların ne olduğunu sağır sultan da biliyor. Amacım, komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya sokulan bu devi uyandırmak ve çalışır hale getirmektir. Ama size de bir iyilik yapıyorum sarılar. Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan, küçük cezalarla kurtulabileceğiniz bir aşamada kurtulun.

"Bir vakıf kurduruyorlar, Amerika'da; Neden Amerika'da?"

Çünkü hiç gündemlerinde yoksunuz. Onlar planlarını yapmaya devam ediyor. Çok sayıda paralel hayatları var, çok sayıda paralel planları var. Bugün ben içlerinden çok vahim birini açıklıyorum. Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde, anlatayım:

Bir vakıf kurduruyorlar, Amerika'da. Neden Amerika'da? Ülkeyi Kataristan'a dönüştürenler, Katar'a gider diye beklersiniz ya, biliyorlar ki o ülkelerde hukuk yok. İlk uçakla geriye gönderirler bunları. Amerika kanunların arasına ise gizlenebilirler, orası hukuk devleti.

"Vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait"

Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pelsinvanya yaratma peşindeler. Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar.

Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait. Şimdi isim vermeyeyim. Belki kendileri söyler, aile içi işlerine karışmayayım. Şimdi bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için paraya ihtiyacı var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar.

"ENSAR'cım, TÜRGEV'cim; bu paraları size kim verdi?"

Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz. TÜRGEV ve ENSAR... Bu vakıflar başlıyor paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar, 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, 10 milyon dolar... Bir TÜRGEV bir ENSAR... Durmuyorlar...

Para gönderme listesinin sonu yok, hepsinin dökümleri elimizde. Sevgili halkım, 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. ENSAR'cım, TÜRGEV'cim; bu paraları size kim verdi? Siz bu paraları nereden buldunuz? Siz bu paraları neden Amerika'ya sürekli transfer ediyorsunuz? Bu dövizleri neden Amerikalara taşıyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim vardi?

"Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın"

Gelelim Amerika'ya kaçmaya hazırlananlara: Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Vallahi çok fena yanılıyorsunuz. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Çık söyle, aileden kim gönderiyor o paraları? Ve yine ailenden kim alıyor bu paraları karşı tarafta yani Amerika'da, çık anlat, çekinme.

Son olarak halkın belediyelerine sesleniyorum: Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak, boynumuzun borcudur. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın, yurtlarınıza alın, onlar masum, onlar suçsuz...

"Uyan ey halkım, artık uyan kaldır kafanı ve bize katıl"

İşte sevgili halkım, emekliye bu yüzden para yok. Bu yüzden 1 litre süt 20 lira. Bu yüzden 4 milyon abonenin elektriği kesiliyor. Bu ülkede çocuklar bu yüzden yatağa aç ve karanlıkta giriyor. Bu yüzden ekmek bulamıyor. İnsanlarımız bu yüzden mağdur.

Uyan ey halkım, artık uyan. Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken, senin gidecek yerin yok. Bizim başka memleketimiz yok. Artık uyan, kaldır kafanı ve bize katıl"

Ayrıntılar geliyor...