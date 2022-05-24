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CHP Parti Meclisi üyesi Emre Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı para transferinin ekstrelerini paylaştı

CHP lideri, "Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını" iddia etmiş, belgelerin elinde olduğunu belirtmişti

24 Mayıs 2022 22:50

CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Erdoğan ailesinin kaçış planı'nı açıkladığı videosunda yer alan iddiaların ekstrelerini paylaştı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklenen videosunda, 'Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını' iddia etti. CHP lideri, "İşte sevgili halkım, emekliye bu yüzden para yok. Bu yüzden 1 litre süt 20 lira. Bu yüzden 4 milyon abonenin elektriği kesiliyor. Bu ülkede çocuklar bu yüzden yatağa aç ve karanlıkta giriyor. Bu yüzden ekmek bulamıyor. İnsanlarımız bu yüzden mağdur." dedi. 

İşte CHP'li Meclis Üyesi Yılmaz'ın paylaşımında yer alan ENSAR ve TÜRGEV'den giden paraların dekontu:

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu: ABD'ye para akışı elimizde, paravan vakfın yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait!

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