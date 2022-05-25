Adalet Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Cumhurbaşkanımızı hapse attılar bitiremediler, Gezi ile indiremediler, yine başaramayacaklar

Adalet Bakanı Bozdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerine yönelik açıklamasına tepki gösterdi.
Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden, hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı. Cumhurbaşkanımıza kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar. İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir, ahlaksızlıktır" dedi.
"İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar" diyen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: