AKP Sözcüsü Çelik, Nice'teki saldırıyı kınadı

AKP Sözcüsü Çelik, Fransa'nın Nice kentinden 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınayarak, "Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız halkıyla dayanışma içinde olunduğunu belirten Çelik şunları yazdı:

"Fransa'nın Nice şehrindeki Notre Dame de Nice Kilisesi'nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez. Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir."

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