Türkiye'den Nice'teki bıçaklı saldırıya kınama: Terörün dini, dili, rengi yoktur

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Nice kentinde kilise yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıyı kınadığını açıkladı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır.

Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'dan yayımladığı Fransızca mesajla Nice'te gerçekleşen saldırıyı kınadı. Kalın, şunları yazdı:

"Nice'te Notre Dame Kilisesi yakınında meydana gelen terör saldırısını şüphesiz kınıyoruz. Fransız halkına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Terörizmin dini, rengi, dili yoktur. Her türlü radikalizm ve terörizme karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz"

Nice'te gerçekleşen saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti. Bir kadının başı kesilerek öldürüldüğü belirtildi.

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