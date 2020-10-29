Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!

Fransa'nın Nice kentinde bir bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve birden fazla yaralı olduğu belirtildi.

Reuters, polis kaynaklarına dayandırarak saldırıda bir kadının başı kesilerek, bir erkeğin ise boğazı kesilerek öldürüldüğünü aktardı. Polis, hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e çıktığını açıkladı. Birden fazla yaralı olduğu belirtildi.

Le Figaro gazetesinin polis kaynaklarından aktardığı habere göre, hayatını kaybeden kadınlardan biri kilise içinde, diğer ise yolda bulundu. Hayatını kaybeden üçüncü kişinin ise bir erkek olduğu belirtildi.

Fransa Terörle Mücadele Birimi bıçaklı saldırıyı soruşturmak için göreve çağrıldı.

Saldırı, Nice'te Notre Dame Kilisesi yakınında meydana geldi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, terör saldırısı olduğuna dair şüphelerin olduğunu, bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Estrosi, gazetecilere açıklamasında 'polis müdahalesinde yaralanan şüphelinin 'Allahu Ekber' diye bağırdığını' söyledi. Estrosi, "Bugün, İslami faşizme yeni kurbanlar vererek çok daha ağır bedeller ödemekteyiz. Buna şüphe yok (...) Sürekli 'Allahu Ekber' diye tekrar tekrar bağırdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kriz değerlendirmesi için bakanları topladı. Nice Belediye Başkanı Estrosi, Macron'un Nice'e gelip incelemelerde bulunacağını ifade etti.

Saldırganın Avrupa'ya Tunus'tan göçmen teknesiyle geldiği açıklandı

Fransız savcılar Nice'teki saldırganın Tunus'tan geldiği açıkladı.

Açıklamaya göre Aioussaoi'nin geçen ay bir göçmen teknesiyle İtalya'nın Lampedusa adasına gittiği, İtalyan Kızılhaçı'nın kendisine verdiği bir belgeyle daha sonra Fransa'ya giriş yaptığı tespit edildi.

Tekbir getiren, öldürdüğü kişilerden birinin başını kesmeye çalıştığı iddia edilen ve hastaneye kaldırılan Brahim Aioussaoi'nin polis tarafından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu duyuruldu.

Macron: Teslim olmayacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nice'te üç kişinin öldürüldüğü bıçaklı saldırıdan sonra yaptığı açıklamalarda ülkelerinin "saldırı altında" olduğunu ve "teslim olmayacaklarını" ifade etti.

Macron, "Tekrar saldırıya uğradıysak bunun gerekçesi değerlerimiz, özgürlüğe olan sevgimiz, inanç özgürlüğüne olan bağlılığımız ve teröre boyun eğmeyi kabul etmememiz. Asla teslim olmayacağız. Bugün güvenlik önlemlerimizi artırdık" diye konuştu.

Fransa lideri, pazar günü özellikle Katolik kiliseler olmak üzere tüm dini yapılarda ek güvenlik önlemleri aldıklarını ve sokaklardaki asker sayısının 3 binden 7 bine çıkarılacağını ifade etti.

Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Nice kentinde kilise yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıyı kınadığını açıkladı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır.

Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'dan yayımladığı Fransızca mesajla Nice'te gerçekleşen saldırıyı kınadı. Kalın, şunları yazdı:

"Nice'te Notre Dame Kilisesi yakınında meydana gelen terör saldırısını şüphesiz kınıyoruz. Fransız halkına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Terörizmin dini, rengi, dili yoktur. Her türlü radikalizm ve terörizme karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz"

Fransa'nın başkenti Paris'te de 16 Ekim'de ifade özgürlüğü ile ilgili dersinde Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren öğretmen Samuel Paty başı kesilerek öldürülmüştü. Hükûmet, saldırıdan sonra radikal İslam'la mücadele etmek için operasyonların artılacağını söylemişti.

Nice kentinde ise 2016 yılında Bastille Günü kutlamaları sırasında 86 kişinin hayatını kaybettiği bir terör eylemi meydana gelmişti. Kutlamalar sırasında kalabalığın arasına giren bir kamyon 86 kişinin hayatını kaybetmesine, 100'den fazla insanın da yaralanmasına neden olmuştu.