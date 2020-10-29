Nice'teki saldırının ardından Avignon'da silahlı bir saldırgan vurularak öldürüldü

Fransa'nın Nice kentinde sabah saatlerinde yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıdan saatler sonra Avignon kentinde de bir saldırı girişimi yaşandı. Yoldan geçenleri tehdit eden silahlı bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Reuters'ın Fransız medyasından aktardığı habere göre, Avignon'da yoldan geçenleri silahla tehdit eden ve "Allahu Ekber" diye bağıran bir kişi vurularak öldürüldü.

Nice'te bugün erken saatlerde bir kilise yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleşti. 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda bir kadın başı kesilerek öldürüldü.

TIKLAYIN - Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!