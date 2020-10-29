Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'daki saldırıya kınama: Terörün dini, dili, rengi yoktur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'nın Nice kentindeki bıçaklı saldırıyı kınadı. Kalın, "Terörün dini, dili, rengi yoktur" dedi.

Fransa'nın Nice kentinde bir bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve birden fazla yaralı olduğu belirtildi. Reuters, polis kaynaklarına dayandırarak saldırıda bir kadının başı kesilerek, bir erkeğin ise boğazı kesilerek öldürüldüğünü aktardı. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadıkların belirtti. Sözcü Kalın'ın açıklamaları şöyle:

"Nice'deki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına baş sağlığı diliyoruz.

Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz."