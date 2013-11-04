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MHP ve BDP, AKP'nin 'pantolon' teklifini destekledi

AKP'nin hazırladığı 'pantolon' teklifi en erken 7 Kasım'da Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek

04 Kasım 2013 19:11

Hülya Karabağlı / Ankara

Başörtüsünden sonra pantolon düzenlemesi için adım atıldı. AKP, kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda pantolon giymelerinin yolunu açan yasa teklifi hazırladı. Teklif, CHP, MHP ve BDP’nin imzasına sunuldu. MHP ve BDP, AKP'nin teklifini imzaladı.

AKP’nin teklifi, iç tüzük değişikliğini öngörüyor. Buna göre, mevcut iç tüzüğün ‘kıyafeti’ düzenleyen 56. Maddesini düzenleyecek.  “Kadınlar tayyör ya da ceket pantolon giyerler”  ibaresi konulacak.

Teklifin Meclis Anayasa komisyonunda en erken 7 Kasım perşembe günü görüşülmesi bekleniyor.

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