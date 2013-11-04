MHP ve BDP, AKP'nin 'pantolon' teklifini destekledi

Hülya Karabağlı / Ankara
Başörtüsünden sonra pantolon düzenlemesi için adım atıldı. AKP, kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda pantolon giymelerinin yolunu açan yasa teklifi hazırladı. Teklif, CHP, MHP ve BDP’nin imzasına sunuldu. MHP ve BDP, AKP'nin teklifini imzaladı.
AKP’nin teklifi, iç tüzük değişikliğini öngörüyor. Buna göre, mevcut iç tüzüğün ‘kıyafeti’ düzenleyen 56. Maddesini düzenleyecek. “Kadınlar tayyör ya da ceket pantolon giyerler” ibaresi konulacak.
Teklifin Meclis Anayasa komisyonunda en erken 7 Kasım perşembe günü görüşülmesi bekleniyor.