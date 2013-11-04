MHP ve BDP, AKP'nin 'pantolon' teklifini destekledi

Erdoğan: Bu kadar şeyden sonra pantolon filan hallolur

Başbakan Erdoğan AKP'li vekillerin başörtüsüyle TBMM'ye gelmeleri ile ilgili, 'Parlamento hemen hemen hiçbir zaman göremediği, yaşayamadığı bir olgunluk içinde bu süreci değerlendirdi' dedi