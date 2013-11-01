TBMM Başkanı Çiçek: Pantolon düzenlemesini tek maddeyle çözebiliriz

T24/ ANKARA - Hülya Karabağlı



TBMM Başkanı Cemil Çiçek, çok uzun bir süreye dayanan başörtüsü sorununun uzlaşma, olgunluk ve anlaşmayla çözüldüğünü söyledi. Çiçek, “dünkü olgunluk, önümüzdeki sorunların çözümünde de eğer siyasete egemen olursa, biz hem Meclis'in itibarını daha da artırmış oluruz, siyasete güven artmış olur. Türkiye'nin her sorunu TBMM'de çözülecektir. Çözüm adresi burasıdır. Bundan sonra da sorunları burada çözeriz" derken, Meclis'e pantolonla gelinmesi konusunda ise, "sayın Pavey ne zaman istiyorsa o zaman gelebilir. Geciktirmeye de gerek yok. İlle de düzeltilsin istiyorlarsa; o bir maddelik bir şey hemen getirilir" ifadelerini kullandı.

Çiçek, başörtüsü konusunda, dört siyasi partinin Genel Başkanı, Grup Başkanvekilleri ile oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Meral Akşener’e teşekkür etti.

Katıldığı cenaze töreninin ardından Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiçek, Şafak Pavey’le gündeme gelen pantolon düzenlemesi konusunda her türlü seçeneğe açık oludğu mesaj verdi.

Çiçek’in konuşması şöyle:

‘Rövanşist bir anlayış sıkıntılara neden olur’

TBMM, tarihine ve vakarına yakışan bir tablo ortaya koydu ama bununla bizim dertlerimiz bitmiyor inanç gruplarından tutun hukukumuzda birçok yanlış uygulama kural var bunlar değişmedikte hepimiz sıkıntı yaşarız. Geriye takılıp kalmamak lazım. Dünkü yaşanan tabloyu bu bağlamın dışında değerlendirmemek lazım. Rövanşist bir anlayış sıkıntılara neden olur. Çok geçmişi olan bir konu. Ben üniversitedeyken bile böyle sorunlar vardı.

Türkiye'de taşkınlık cebir ve şiddet yöntemlerine başvurulduğunda söylediğim birşey vardı. Türkiye'de 25 yıllık bir başörtüsü sorunu vardı hak talebi vardı ama hiçbiri kırıp dökmedi kamu aracını yakmadı devlet binasını tahrip etmedi birilerin eylemlerinden dolayı. Demek ki; kırıp dökmeden de hak talep edip hakkı elde etme imkanı var bu açıdan dünkü olay hepimize birçok şeyi öğretiyor.

Pavey, için tek maddelik düzenleme

İç tüzük de değişiklik isteniyorsa; deniliyorsa bununla ilgili mesafe katedilmiş. Grup Başkanvekillleri konuşurlar. Önümüzdeki hafta hemen çıkarabiliriz. Benim yönümden bir problem yok. Sayın Pavey ne zaman istiyorsa o zaman gelebilir. Geciktirmeye de gerek yok. İlle de düzeltilsin istiyorlarsa; o bir maddelik bir şey hemen getirilir. Ya da grup başkan vekilliği ile içtüzük çalışması yapılıyor orda da düzenleme yapılabilir ama hiç geciktirmeye gerek yok.