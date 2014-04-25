AKP'li Şamil Tayyar: Haşim Kılıç da artık tarihin çöplüğündedir

Anayasa Mahkemesi’nin 52. kuruluş yıldönümü töreninde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın yaptığı konuşmaya ilk tepki AKP Gaziantep Milletveki Şamil Tayyar’dan geldi. Tayyar, "Haşim Kılıç Abüllatif Şenerleşti, artık o da tarihin çöplüğündedir. Haşim Kılıç'ın açıklamaları Başbakanın cumhurbaşkanı olmasını daha zorunlu hale getirmiştir” diyerek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yeni istiklal mücadelesinin en önemli evresi olduğunu belirtti.

Şamil Tayyar'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Haşim Kılıç Abüllatif Şenerleşti, artık o da tarihin çöplüğündedir. Haşim Kılıç'ın açıklamaları Başbakanın cumhurbaşkanı olmasını daha zorunlu hale getirmiştir. Çankaya seçimi yeni istiklal mücadelesinin en önemli evresidir."



