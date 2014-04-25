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Politika

AKP'li Şamil Tayyar: Haşim Kılıç da artık tarihin çöplüğündedir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın konuşmasına AKP'li Şamil Tayyar'dan tepki geldi

25 Nisan 2014 15:25

Anayasa Mahkemesi’nin 52. kuruluş yıldönümü töreninde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın yaptığı konuşmaya ilk tepki AKP Gaziantep Milletveki Şamil Tayyar’dan geldi. Tayyar, "Haşim Kılıç Abüllatif Şenerleşti, artık o da tarihin çöplüğündedir. Haşim Kılıç'ın açıklamaları Başbakanın cumhurbaşkanı olmasını daha zorunlu hale getirmiştir” diyerek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yeni istiklal mücadelesinin en önemli evresi olduğunu belirtti.

Şamil Tayyar'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Haşim Kılıç Abüllatif Şenerleşti, artık o da tarihin çöplüğündedir. Haşim Kılıç'ın açıklamaları Başbakanın cumhurbaşkanı olmasını daha zorunlu hale getirmiştir. Çankaya seçimi yeni istiklal mücadelesinin en önemli evresidir."

 

 

 


 

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