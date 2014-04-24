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Politika

Haşim Kılıç'ın Anıtkabir Özel Defteri yazısında 'bireysel başvuru' vurgusu

Haşim Kılıç ve Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 52. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti

24 Nisan 2014 14:28

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşunun 52. yıl dönümü nedeniyle Başkan Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve raportörler Anıtkabir'i ziyaret etti. Haşim Kılıç’ın, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı yazıda, “Anayasa Mahkemesi'nin, hayata geçirilen bireysel başvuru yolu sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının özgürlük alanını genişleten anlayışı, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne olan sarsılmaz inancı ve kararlılığıyla milletimizin güvencesi olmaya devam edeceğini yineliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Tahsin Güner’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Haşim Kılıç’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Yüce Atatürk, temel hak ve özgürlüklerle insanlık onurunun koruyucusu olan Anayasa Mahkemesi kuruluşunun 52. yıl dönümünde üyeleri ve raportörleri olarak huzurundayız. Anayasa Mahkemesi'nin, hayata geçirilen bireysel başvuru yolu sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının özgürlük alanını genişleten anlayışı, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne olan sarsılmaz inancı ve kararlılığıyla milletimizin güvencesi olmaya devam edeceğini yineliyoruz. Ruhun şad olsun."

Kılıç ve beraberindekiler, Aslanlı yoldan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Kılıç'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

 

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