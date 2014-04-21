Anayasa Mahkemesi 52. yaşını kutluyor

Siyasi parti kapatma davalarından, Yüce Divan yargılamalarına kadar pek çok önemli karara imza atan ve 1962 yılında kurulan Anayasa Mahkemesi, 25 Nisan Cuma günü 52. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Düzenlenilecek etkinlikler kapsamın Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'da bir konuşma yapacak. Son dönemde çoğu kez hükümet ile ters düşen Kılıç’ın konuşmasının içeriği merak ediliyor.

Anayasa Mahkemesi 52. yaşını Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. 25 Nisan Cuma günü Yüce Divan Salonu’nda yeni seçilen üye Hasan Tahsin Gökçen’in ant içme törenin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç konuşma yapacak.

Asya Anayasa Mahkemeleri Birliği’nin 2012’de Seul’de yapılan açılış Kongresi’nde Haşim Kılıç’ın oy birliğiyle dönem Başkanlığına seçilmesi nedeniyle Birliğin 2. Kongresi de etkinlikler kapsamında İstanbul’da toplanacak. Kılıç, 23 ülkenin Anayasa Mahkemesi Başkanları ve üyelerini ise 28 Nisan’da İstanbul’da ağırlayacak.

