Başbakan, Kılıç'ın konuşmasının ardından kokteyli beklemeden ayrıldı

Anayasa Mahkemesi'nin 52. kuruluş yıldönümü nedeniyle Yüce Divan salonunda düzenlenen törende konuşan Başkan Haşim Kılıç'ın Twitter kararıyla ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet cenahından gelen eleştirileri 'sığlık' ve 'vicdan yolsuzluğu' olarak değerlendirdi.

Radikal’de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katıldığı toplantıda Kılıç'ın sert açıklamalarını gergin bir havada dinleyen Başbakan Erdoğan, törenin kokteyl bölümüne katılmadan Mahkeme'den ayrıldı.