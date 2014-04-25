T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan, Kılıç'ın konuşmasının ardından kokteyli beklemeden ayrıldı

Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkeme'nin kuruluş yıldönümü toplantısında Başkan Kılıç'ı dinledikten sonra kokteyle kalmadan ayrıldı

25 Nisan 2014 15:03

Anayasa Mahkemesi'nin 52. kuruluş yıldönümü nedeniyle Yüce Divan salonunda düzenlenen törende konuşan Başkan Haşim Kılıç'ın Twitter kararıyla ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet cenahından gelen eleştirileri 'sığlık' ve 'vicdan yolsuzluğu' olarak değerlendirdi.

Radikal’de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katıldığı toplantıda Kılıç'ın sert açıklamalarını gergin bir havada dinleyen Başbakan Erdoğan, törenin kokteyl bölümüne katılmadan Mahkeme'den ayrıldı.

ETİKETLER

başbakananayasa mahkemesiyıldönümühaşim kılıç52inci yıl

İlgili Haberler

Haşim Kılıç: Anayasa Mahkemesi'ni 'milli' olmamakla suçlamak sığ eleştiri

Haşim Kılıç: İdeolojik ve siyasi yapılanmaların hedefinde her zaman ele geçirilmesi gereken bir kale olarak görülmüş, ele geçirenlerde kendi vesayetini dayatmanın peşine düşmüştür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24