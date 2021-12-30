AKP'li Şamil Tayyar'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, KPSS'den yüksek puan alan ancak sözlü mülakat nedeniyle atanamayan öğretmen adaylarının durumunu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na giden ancak içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

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AKP'li Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ve TÜİK'e de gittiğini hatırlatarak, "Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz" ifadesini kullandı.

Twitter'dan paylaşım yapan Tayyar'ın ifadeleri şöyle:

"Hadi Merkez Bankası, TÜİK anladık, şov yaptık, konuştuk, güldük, geçtik. Şimdi MEB. Sahiden suyu çıktı. Niyet ‘sivil itaatsizlik’ oluşturup sokakları hareketlendirmekse meşruiyet zeminini kaybedersiniz. Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz."

Ne olmuştu?

KPSS'de yazılı sınavdan geçip sözlü mülakatta elenen adaylar, Twitter'dan sınav sonuçlarını paylaşarak tepkilerini dile getirmeye başlamıştı.

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CHP lideri, Twitter'dan mülakatta çeşitli gerekçelerle elenen gençlerin sorunları ile ilgileneceğini açıklamıştı.

Dün, basın toplantısı düzenleyen CHP lideri, mülakatta elenen öğretmen adaylarını kürsüye çıkarmış, sorunlarını dinletmişti.

CHP lideri ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de konuyu görüşmek üzere randevu talep etmiş, randevu talebine yanıt gelmemişti.

Talebine yanıt gelmediğini dile getiren CHP lideri, dün gece açıklama yaparak bugün 13.00'te MEB'e geleceğini söylemişti.

CHP liderinin çıkışı sonrası MEB, sözlü sınavların, mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapıldığına, herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz durum olmadığına yönelik açıklama yapmıştı.

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Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun sözlü mülakatlar için dile getirdiği "Danıştay'ın kararına uyulmuyor" iddiasına da "Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz" diye yanıt vermişti.

CHP liderinin Bakanlığa gelmesinden kısa bir süre önce Milli Eğitim Bakanı Özer bir açıklama yapmış, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" demişti.

CHP lideri, MEB'e gitmiş içeri alınmamış ve kapının önünde açıklama yapmıştı.