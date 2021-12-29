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Yüksek KPSS puanlarına rağmen atanamayan öğretmen adaylarından "#mülakatahayır" paylaşımları: Bölümümde birinci oldum, hangi kıstasa göre elediniz!

29 Aralık 2021 13:53

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KPSS'de yüksek puan alarak sözlü mülakattan düşük aldığı gerekçesiyle atanamayan öğretmen adayları, Twitter'dan #mülakatahayır kampanyası başlattı. 

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KPSS'de yüksek puanlar almasına rağmen sözlü mülakatta elenip tercih hakkını kaybeden öğretmenler #mülakatahayır etiketiyle Twitter gündemine oturdu. 

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter’da yaptığı paylaşımla, KPSS’den 92,7 puan almasına rağmen mülakat sonucunda atanamayan öğretmen adayı Sare Halıcı’ya destek verdi.

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Sınavdan aldıkları yüksek puanları Twitter'dan paylaşarak atama olmamasına tepki gösterenlerlerden bazılarının paylaşımları şöyle:

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabında KPSS'de alanında birinci olup sözlü mülakatta elendiğini belirten Sultan Fidan isimli öğretmen adayına destek verdi.

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