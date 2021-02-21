AKP'li Özlem Zengin: Bu insanlar artık talimatla bebek sahibi oluyorlar; 'bebekli kadınlar cezaevinde' demek için

Cezaevinde "çıplak arama" yapıldığı eleştirilerini reddederek "Onurlu ve ahlaklı kadın bir sene beklemez" diyen ve tepki toplayan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin bu kez; "Bu insanlar artık talimatla bebek sahibi oluyorlar, bebekli kadınlar cezaevinde var' demek için" açıklamasını yaptı.

AKP'li Özlem Zengin "Onurlu, ahlaklı kadın, çıplak aramaya uğradıysa bunu söylemek için bir yıl beklemez" demişti. Zengin bu kez de Ülke TV'de açıklama yaparken, cezaevindeki kadınlardan 'bunlar' diye bahsederek; talimatla bebek sahibi olduklarını ileri sürdü.

"Talimatla bebek sahibi oluyorlar"

Zengin açıklamasında şu ifadelerini kullandı:

"Talimatla (çıplak aramanın gündeme getirilmesiyle ilgili) hareket ediyorlar. Bugün geldiğimiz noktada şunu yapıyorlar. Bu insanlar talimatla artık bebek sahibi oluyorlar.

Şey için bakın hamile kadınlar tutuklanıyor, bebekli kadınlar cezaevindeler demek için. Talimatla bir buçuk yıl sonra akılları başlarına geliyor. Ben arkadaşlarıma şimdi soruyorum elinizi vicdanınıza koyun.

Bir şey sizi rahatsız ettiyse hiç olmazsa oradaki insana yapma demez misiniz, avukatınıza bana bunu yaptılar demez misiniz? Bunu söylemek için nasıl insan bekler? Bugün gelinen notada da başörtüsü ve çıplak kelimesini yan yana getirerek inançlarımıza derinlemesine zarar vermek istiyorlar."

Ne olmuştu?

Uşak'ta cezaevinde çıplak arama yapıldığı iddialarını reddeden Özlem Zengin, "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu, kurgusal bir harekettir ve biliyoruz ki size bir 'Aferin" geldi. Hapisteki bu çıplaklıkla alakalı mevzuyu başlatan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir takdirname geldi" demiş tepki toplamıştı.

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