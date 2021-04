AKP'li Özlem Zengin'den 'çıplak arama' ile ilgili tepkilere yanıt: Siz ne anlarsınız kadın haklarından; bizim hayatımız hak mücadelesiyle geçti

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, çıplak arama iddialarıyla ilgili Meclis'te yaptığı açıklamaya yönelik eleştiriler hakkında "Utanmadan kadın hakları, kadın hakları. Yahu siz ne anlarsınız kadın haklarından. Bizim hayatımız hak mücadelesiyle geçti. Siz korunaklı alanlarda otururken, biz sokaklarda eylem yapıyorduk." dedi.

Zengin "Biliyorsunuz bu FETÖ'cüler kendilerini çok uyanık ve zeki sanıyorlar. Hayatları hırsızlıkla geçmiş; sınava girmiş çalmışlar, şimdi tam kapıdan girerken öğreniyorum benim sosyal medya hesabıma bloke koymaya çalışıyorlar. Bizi şikayet ediyorlar. Niçin? Meclis'te yaptığım bence çok haklı, çok yerinde, her kelimesini tekrarlayabileceğim bir konuşma için. Kim benim ifade özgürlüğümün önünde engel olabilir" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak arama iddialarını reddederek kullandığı, “Bu kurgusal bir harekettir. Onurlu, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder” ifadeleri AKP'li kadınlar tarafından da tepki çekmişti.

TIKLAYIN: AKP’li Özlem Zengin’e kadın vekillerden tepki: Biz utandık, o söylemeye utanmadı!

AKP Tokat Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi bugün partililer ve vatandaşların katılımıyla Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te çıplak arama iddialarına ilişkin yaptığı açıklamaya yönelik eleştirilere cevap verdi.

"Bizi korkutabileceklerini sanıyorlar"

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin bu hafta Meclis'te nöbetçi olduğunu hatırlatarak, "Kavgamız hiç bitmiyor. Arkadaşlarımız da şahittirler, dün gün biterken acayip bir tartışmaya sahne oldu, Genel Kurul. Hala da bunun kavgaları devam ediyor şu anda. Benim üzerimden devam eden FETÖ'cüler, PKK'lılar, CHP'liler, HDP'liler hepsi birleşmişler maşallah. Fakat ben kendimi biliyorum. Asıl mesele sizsiniz değerli kardeşlerim. Sizin gücünüz. Onları korkutan sizin gücünüz. Hastaglar açmışlar bizim gibi kadınlara diyorlar ki 'Karanlık kadınlar'. Ben size soruyorum; Adı AK, ruhu AK, davası AK, alnı AK kadınlardan karanlık mı olur. Korkaklar. Bizi sindirmek için yasakladılar, ikincileştirdiler. Okumamızı istemediler, çalışmamızı istemediler. Meclise gelmemizi istemediler. Ama biz ne yaptık? Hukuk içinde kalarak bunların hepsini adım adım adım aştık. Bundan sonra böyle olmaya devam edecek. Eğer bizi korkutabileceklerini sanılıyorlarsa yanılıyorlar" dedi.

"FETÖ'cüler kendilerini çok uyanık sanıyorlar"

FETÖ'cülerin kendilerini uyanık sandıklarını söyleyen Zengin, "Biliyorsunuz bu FETÖ'cüler kendilerini çok uyanık sanıyorlar, zeki sanıyorlar. Hayatları hırsızlıkla geçmiş; sınava girmiş çalmışlar, şimdi tam kapıdan girerken öğreniyorum benim sosyal medya hesabıma bloke koymaya çalışıyorlar. Bizi şikayet ediyorlar. Niçin? Meclis'te yaptığım bence çok haklı, çok yerinde, her kelimesini tekrarlayabileceğim bir konuşma için. Kim benim ifade özgürlüğümün önünde engel olabilir? Kim benim kelimelerini yamultabilir? Kelimeler benim kelimelerim. Benim kafamdan, benim ruhumdan dökülen kelimeler. Ve her birisinde yaşanmışlık var. O yüzden bunlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bizim önümüzde, kadınların emeğine duracak hiç kimseyi tanımıyoruz" diye konuştu.

"Habire kadın hakları diyorlar, onlar ne anlar kadın haklarından"

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, hayatı boyunca çok çalıştığını ve hak mücadelesi verdiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok net söylüyorum. Buradan size söz veriyorum. Zaten çok çalışarak geldim ben bu günlere. Çocukluğumu bilenler var. Her daim en çalışkan öğrenci oldum, en başarılı öğrenci oldum. Hayatım böyle geldi böyle geçiyor. O yüzden size söz veriyorum; Bir çalışıyorsam on çalışacağım. On çalışıyorsam, yüz çalışacağım. Bir okuyorsam, bin okuyacağım. Bin kelime söylüyorsam, 1 milyon kelime söyleyeceğim. Onların gücü bizim imanımızın gücüne yetişemez. Ve Allah'a hamd ediyorum. Bu lafları Tokat’tan söylüyorum, şehrimden söylüyorum. Gurur duyuyorum Tokat Milletvekili olduğum için. Özlem Zengin Tokat Milletvekili. Bundan gurur duyuyorum. Bunu bilesiniz. Utanmadan kadın hakları, kadın hakları. Yahu siz ne anlarsınız kadın haklarından. Bizim hayatımız hak mücadelesiyle geçti. Siz korunaklı alanlarda otururken, biz sokaklarda eylem yapıyorduk. Siz bizi üniversitelere almazken biz bunun mücadelesini veriyorduk. Siz, biz seçilmeyelim diye uğraşırken, biz bütün kadınlar seçilsin meclise gelsin diye uğraşıyorduk. Rabbime hamd ediyorum Ben Türkiye'nin ilk baş örtülü Grup Başkan Vekiliyim. Ve sizlere, bütün Tokatlılara teşekkür ediyorum. Ben derken, şahsımı kastetmiyorum. Bu kadar insan niye bana saldırıyor. Ben sadece bir insanım. Sizler gibi çocuğuna bakan, yemeğini yapan, hayatını kazanmaya çalışan, davası için uğraşan bir insanım. Bana olan nefret size olan nefretleridir. Başka bir şey değil."