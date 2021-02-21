AKP'li Özlem Zengin çıplak aramayla ilgili sözlerinin arkasında durdu: Tavır olarak rahatsız olan hemen söyler

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" diyerek yanıt verdiği çıplak arama iddialarına yönelik olarak bir kez daha "Tavır olarak rahatsız olan hemen söyler" diye konuştu.

Zengin, kendisine yönelik eleştirilere Ülke TV’de katıldığı İnce Fikir programında yanıt verdi.

“Benim söylediğim başka bir şey” diyen Özlem Zengin, "Bakın bunları, kadınlar yaşadığı şiddeti, tacizi başına gelenleri anlatamayabilir, araya zaman girebilir. Bunu o kadar iyi anlıyorum ki. Ben bunları mesleğimi icra ederken gördüm. Ama benim söylediğim başka bir şey" diye konuştu.

"40 yıl önce başına gelenleri ilk kez anlatanlar olmuştur"

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamaları şöyle:

"Ben televizyon yayını yapmışımdır, 25 sene evvel. Aile içi tecavüzlerle cinsel tacizlerle ilgili televizyon programı yaptığımda 40 yıl önce başına gelenleri ilk kez anlatanlar olmuştur. Bu bambaşka bir şeydir. Bir kadının hayatta uğradığı… Dayak yemesini, tacizi… Ben hakim kadının dayak yediğini anlatamadığını gördüm ya. Hakim kadından bahsediyorum. Kendisi hakim dayak yiyor. Ve döven de hakim kocası"

"Van Cumhuriyet Başsavcılığı dün de açıklama yaptı, yok bir şey"

Tartışma yaratan sözleri kullandığı günü hatırlatan Zengin, Meclis’te HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın bir ifadesini de anımsatarak şunları kaydetti:

"Gün içerisinde Meral Danış Beştaş, kendi bir belediye eş başkanları olan kadının bir gün önceki Van’a transferinden sonra çıplak aramaya maruz kaldığını eşine söylediğini genel kurulda söyledi. Demek ki bunu iddia eden ne zaman iddia ediyor. Hemen iddia ediyor. Ama Van Cumhuriyet Başsavcılığı dün de açıklama yaptı, yok bir şey. Ha burada şunu demek istiyorum tavır olarak rahatsız olan bunu hemen söyler."