AKP'li Bülent Turan'dan "Cemil Çiçek" açıklaması: AİHM, "Demirtaş terörist değildir, beraat etsin" demiyor, Türkiye yargısı kendi kararını verecek

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'in, AİHM'in Selahattin Demirtaş ve Enis Berberoğlu için verdiği "Derhal tahliye edilmeli" kararı hakkında "AİHM ve AYM kararlarına uyulmalı" sözlerine ilişkin olarak, "Türkiye bir hukuk devletidir. AİHM Demirtaş ile ilgili kararında 'terörist değildir' demiyor. 'Demirtaş beraat etsin' demiyor. AİHM'nin usule ilişkin bazı itirazları var. Buna ilişkin kararları Türkiye'nin kendi yargısı verecektir" dedi.

AKP'li Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in istifa etmesiyle ilgili olarak "CHP'den üç milletvekilinin istifa etmesinden sonra bu konunun parti iç meselesi olduğunu değerlendirmiştik, kendi arkadaşlarımızla. Ancak, CHP'li yöneticilerin 3 milletvekilinin saray operasyonu sonucuyla istifa etiklerini ifade etmeleri, durduk yerde böyle bir ithamda bulunmaları tam bir siyasi nezaketsizlik. Tam bir siyasi zeka yoksunluğu olarak tanımlanacak bir acizliktir" diye konuştu.

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Turan, ana muhalefet partisinin istifalarla gündeme geldiğini savunarak, "Türkiye'de maalesef ana muhalefet partisinin sürekli sorunlarla, istifalarla gündeme gelmesini tam bir ibretlik tablosu olarak değerlendiriyoruz. Dün Muharrem İnce'nin istifa açıklamaları, Öztürk Yılmaz'ın istifası ve son olarak üç milletvekilinin istifası, yine anketlerin sonucu, CHP'yi bırakın iktidar, ana muhalefet partisi olmayı bile hak etmediğini, topluma umut veren bir parti haline gelmediğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

"11 yılda 10 seçim kaybedip hâlâ istifayı düşünmemek de mi sarayın operasyonu?"

Turan, şöyle devam etti:

"Soruyorum bu iddialar içerisinde sarayla irtibatlı olan neresi var? İnsan daha gerçekçi analiz yapar. Hatta vekillerini ikna eder, istifalarını engellemeye çalışır. Ama bunlar vekillerinin iddialarını anlamak yerine, istifaları engellemek yerine, tam tersine sorunu güya saray diye itham ettikleri, bu milletin evi diye düşündüğümüz, bu milletin helal oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı'nın çalışma ofisinin atıfla yürütmeleri tam bir acziyetlik örneği. Üç vekilin istifası sarayın talimatıyla olmuşsa, o zaman sormak isterim. Son üç ay içinde 50 civarında taciz iddiasına, CHP'liler yine 'saray operasyonu' mu diyecekler? Yalova'da 350 partili istifa etti, bunu da saray mı organize etti? Yolsuzluktan alınan belediye başkanlarını saray mı atadı? Daha da ötesi; kasetle genel başkan olup, 11 yılda 10 seçim kaybedip hâlâ istifayı düşünmemek bu da mı sarayın operasyonu?"

"AİHM Demirtaş ile ilgili kararında 'terörist değildir' demiyor"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Turan, Cemil Çiçek'in, Demirtaş ve Berberoğlu hakkında verilen AİHM ve AYM sözleriyle ilgili de şöyle konuştu:

"Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarında yaptığı çağrıyla bu milletin yüzlerce evladının canına mal olduğunu biliyorum. Türkiye bir hukuk devletidir. AİHM Demirtaş ile ilgili kararında 'terörist değildir' demiyor. 'Demirtaş beraat etsin' demiyor. AİHM'nin usule ilişkin bazı itirazları var. Buna ilişkin kararları Türkiye'nin kendi yargısı verecektir. Tabii ki gereğini yapacağız ama Demirtaş hakkında AİHM'in iddia konusu ile şu anki tutukluk konusu bambaşka. AİHM'in itiraz ettiği karar ile Demirtaş'ın tutuklu olduğu konular birbirinden farklı."

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