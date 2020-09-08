AKP'li Bostancı: İdam cezasını konuşabilmek için toplumda ve parlamentoda çok yüksek bir mutabakat gerek

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, yeniden gündeme gelen idam cezası tartışmasına ilişkin, “Partiler arası mutabakatla kaldırıldı, tekrar konuşabilmek için toplumda ve parlamentoda çok yüksek bir mutabakat gerekir, böyle bir mutabakat olmaksızın adım atmak doğru olmaz” değerlendirmesini yaptı.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yeniden gündeme getirilen idam cezası tartışmasıyla ilgili olarak Hürriyet'ten Turan Yılmaz'a değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de son idam cezasının 12 Eylül'de uygulandığını hatırlatan Bostancı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Daha sonra, uzun yıllar var olmasına rağmen fiilen uygulanmadı. Nihayet parlamento da bizden önceki dönemde yüksek bir ‘evet’ oyuyla kaldırdı. Partiler arasında bir mutabakat vardı, o çerçevede kaldırıldı. Türkiye’de hepimizin içini acıtan dramatik olaylar yaşanıyor. Bunlara karşı çok çeşitli duyarlılıklarımız, öfkelerimiz, kızgınlıklarımız muhakkak olur. Hukuk da esasında bunlara çok çeşitli cezalar takdir ediyor. Tekrar çeşitli suçlara ilişkin ölüm cezasını konuşabilmek için toplumda ve parlamentoda çok yüksek bir mutabakat gerekir. Böyle bir mutabakat olmaksızın adım atmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.