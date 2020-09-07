CHP’li Tanal: İdam olsaydı ‘kumpas’ mağdurlarını asarlardı

CHP’nin hukukçu milletvekili Mahmut Tanal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'geri getirilsin' dediği idam cezasının telafisi imkânsız hatalara yol açabileceğini söyledi. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarını hatırlatan Tanal, "O dönem idam yürürlükte olsaydı, vatansever subayları asarlardı" dedi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak’ın haberine göre, Tanal, “Çağdaş bir hukuk sisteminde devlet, insan öldürmez, suçlunun ıslah edilebilmesi ve suçun oluşumunun engellenebilmesi için gerekli önlemi alır. Maddi gerçeğin sonradan ortaya çıkması halinde telafisi imkansız sonuçlara sebebiyet verecektir” diye konuştu.

Tanal, “Unutmayalım, bugün Ergenekon olsun, Balyoz olsun, amirallere suikast davası olsun, bütün bu davaların sanıkları, şayet yıllar sonra aklanmamış olsalardı ve o dönem ülkemizde idam cezası uygulanıyor olsaydı, idam cezası almış olacak ve devlet eliyle öldürüleceklerdi” ifadesini kullandı.

AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın idamı seçim malzemesi olarak kullandığını belirtan Tanal, “Kamuoyunda destek kaybeden siyasi partilerin, popülist düşünceler ile hareket ederek sırf oy devşirmek için idam cezasını gündeme getirmeleri, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden, çağdaş demokrasi ilkelerinden uzaklaştırır. Türkiye'nin imajını dünyada daha da tartışılır hale getirir” görüşünü savundu.