Murat Yetkin: Bahçeli'nin idam çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek gelince işin rengi değişmeye başladı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeniden başlattığı 'idam' tartışmalarına yönelik, "Bahçeli'nin idam çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek gelince işin rengi değişmeye başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin, "İdam cezasının geri getirilmesi talebi gündem saptırma denilemeyecek kadar ciddi bir konu. Üstelik bu defa toplumu öylesine duyarlı bir yerinden vuruyor. Tam da tarikat şeyhinin bir müridinin kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak suçlamasıyla tutuklanıp haberinin yazılmasına, sırf tarikatların sözde ulviyetini koruma çabasıyla yasak getirildiği günlerde. Oyun da belli: idam cezasına karşı çıkanları 'Tecavüzü mü savunuyorsunuz?' diye güya ters köşeye yatırmak." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "MHP lideri Devlet Bahçeli hemen her vesileyle idam cezasını geri getirme çağrısı yaptığı biliniyor. En son 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında devlete karşı işlenen suçlar vesilesiyle istemişti. Bu defa da başta çocuklara yönelik saldırılar olmak üzere, cinsel saldırı suçları için getirme çağrısı yaptı. Çağrısına TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan da destek gelince işin rengi değişmeye başladı. Şentop hem siyasette hem yargıda etkisi bilinen bir isim, şu anda Erdoğan’ın en yakın çevresi içinde. Bu filmi defalarca gördük. Meclis’e bu amaçla getirilecek, sonra bir önergeyle içine 'devlete karşı işlenen suçlar' eklenecek, sonra bir başka önergeyle devlete karşı işlenen suçların kapsamı genişletecek, tarikatların namına halel gelmesin diye o kapsam daraltılacak, geriye siyasi suçlar kalacak." ifadesini kullandı.

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