Yeni Akit yazarı: İdam konusu ilk kez TBMM'ye gelebilir, yasal hazırlıkları alttan alta yürütülüyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı idam tartışmasına yönelik, " İdam konusu ilk kez TBMM'ye gelebilir, yasal hazırlıkları alttan alta yürütülüyor" iddiasında bulundu.

Yakışıklı, "Önümüzdeki günlerde 'İdam yasası hangi suçları kapsasın?' tartışmaları yaşanabilir. Süresiz nafaka ve İstanbul Sözleşmesi problemlerinin de bu süreçte çözülmesi bekleniyor; ancak adım atması gerekenlerin biraz daha hızlanması gerektiği düşünülüyor." görüşünü savundu.

Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanmasına ilişkin Yakışıklı, "Sahte şeyh tartışmaları yine turnusol kâğıdı oldu. Kimileri İslam’a saldırırken kimileri de 28 Şubat’ı hatırlatan girişimlerde bulundular. Sahte şeyh denilen kişi tecavüz suçunu işlemişse idam edilsin! Ama birileri 'taciz, tecavüz' kelimelerini sanki bu durum Müslümanlar arasında yaygınmış gibi lanse etme alçaklığına girişmeye devam ediyor. Çirkin bir oyun içindeler lakin bu oyunları kendilerine kaybettirecek" yorumunu yaptı.

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TIKLAYIN | 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri devlet protokolünde ağırlanmış