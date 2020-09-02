Uşşaki tarikatı lideri Nurullah, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı

Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda suçundan tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde ikamet eden Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen perşembe günü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sözcü'den Erhan Kaytanbay'ın haberine göre, annesi ile birlikte tarikat dergâhında yaşayan 12 yaşındaki Y.A'nın yaşadıklarını annesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Olayı öğrenen çocuğun yakınları jandarmaya ihbarda bulunarak, Fatih Nurullah'tan şikâyetçi oldu.

İhbarı değerlendiren jandarma, 27 Ağustos'ta dergâha baskın yaptı. Baskına cinsel istismara uğradığı iddia edilen küçük çocuğun ailesi de gelince dergâh üyeleri ile çocuğun yakınları arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede tarikat liderinin yanı sıra bazı tarikat üyeleri de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Nurullah'ın başka çocuklara da cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan tarikat lideri Fatih Nurullah tutuklanarak Ferizli Cezaevi'ne gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca davanın soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin gizliliğinin ihlal iddiasıyla Odatv'ye soruşturma başlattı.

Uşşaki tarikat lideri Fatih Nurullah geçtiğimiz haftalarda “Sarık veya cübbe giymek, resmi işlerimizde engel oluşturuyorsa nasıl bir yol izlemeliyiz?” sorusuna “O kisveyi taşıyacağım diye devletten, hizmetten, ticaretten kopmak yok. Biz devleti, makamları bıraktığımız zaman oraya ne idüğü belirsizler geliyor.” Yanıtı ile gündeme gelmişti.