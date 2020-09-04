12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri devlet protokolünde ağırlanmış
Emrullah İşler - Fatih Nurullah - Yalçın Akdoğan (soldan sağa)
04 Eylül 2020 07:32
12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunma suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın devletin en üst protokollerinde ağırlandığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 2015 yılında Ankara’da Hacı Bayram Camisi Çevre Düzenlemesi ve Kitapçılar Çarşısı açılış törenine katılan Fatih Nurullah’ın AKP’li bakanlarla protokolde yer aldığı görüldü.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Nurullah’ın eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve dönemin Devlet Bakanı Yalçın Akdoğan’ın arasında oturması dikkat çekti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de birlikte fotoğrafları sosyal medyada gündeme geldi.