Meclis Başkanı Şentop: Belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

TBMM Başkanı Şentop Marmaraereğlisi Adliye binası açılışı sonrası basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı. Bir gazetecinin, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idam cezasının geri getirilmesi" konusundaki görüşlerini sorması üzerine Şentop, konuyla ilgili görüşlerini farklı zaman ve vesilelerde Anayasa Komisyonu Başkanı olduğu dönemlerde de dile getirdiğini anımsatarak, şunları belirtti:

"Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi eski tabirle teamülden, tasarlayarak adam öldürme, vahşice insan öldürme suçları bir de küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar çerçevesinde sadece bunlarla sınırlı olmak kaydıyla idam cezasının olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim."

Bununla ilgili akademisyen olduğu dönemlerde çalışmalar da yaptığının altını çizen Şentop, "Bu konuda cezanın gelebilmesi için bir Türkiye içerisinde anayasa değişikliğine ihtiyaç var, bir de Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ek protokoller var bunlarla ilgili de değerlendirilme yapılması gerekir, bu konuda takdir parlamentomuzun, görüşülüp, tartışılması gereken bir konu."

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, idam cezasının tekrar uygulanmaya başlamasıyla caydırıcılığın artacağını ileri sürerek, MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir" demişti.

Bahçeli, 'Çocukların Cinsel İstismarı' başta olmak üzere, 'Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar' , 'Cebir ve Şiddet Kullanarak Anayasa’nın Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya Çalışmak' suçlarına karşı idam cezasının getirilmesinin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetmişti.

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