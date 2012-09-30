AKP kurultayında, partinin yeni A takımı ve yol haritası belirlenecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın genel başkanlığa 3 kez ve son defa aday olacağı AKP’nin 4. Olağan Kongresi, bugün Ankara’da yapılıyor. Bin 490 delegenin katılacağı kongre tek adaylı ve tek listeli olacak.

Abdullah Karakuş'un Milliyet'teki haberine göre; Erdoğan, kongre öncesindeki bir hafta ‘manifesto’ olacağı söylenen konuşmasına ve A takımının belirlenmek için çalıştı. Erdoğan’ın konuşma metninin 54 sayfa olduğu ve 15 kişinin hazırladığı öğrenildi. Erdoğan’ın yaklaşık iki saat sürmesi beklenen konuşmasında 11 yılda yaptıklarını ve 2023 yılına kadar yapılacaklarını anlatması bekleniyor. Erdoğan’ın konuşmasının en önemli bölümünü, Kürt sorununun çözümüne ilişkin yol haritası oluşturacak; Erdoğan, hükümetin önümüzdeki dönemde atacağı adımlar ve İmralı’yla müzakere konusunda bilgi verecek. Konuşmada diğer önemli başlık da başkanlık sistemi olacak.



MKYK’ya yeni üyeler katılacak



2014’te Cumhurbaşkanlığına aday olması beklenen Erdoğan, bu kongrede son kez genel başkan adayı olacak. Kongre, AKP için de yeni bir dönemin başlangıcı sayılıyor. Erdoğan, yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlere partiyi taşıyacak üst yönetimi belirleyecek. Erdoğan, MKYK’nın yüzde 15-20’sini değiştirmeyi planlıyor. AKP’ye yeni katılan eski HAS Partili Numan Kurtulmuş ile Teoman Rıza Güneri, eski DP Genel Başkanı Süleyman Soylu ve AKP’nin kapatılma davası açıldığı günlerde Anayasa Mahkemesi raportörü olan Osman Can’ın yeni MKYK’ya gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. MKYK üyesi olan Bülent Arınç, Beşir Atalay, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Abdülkadir Aksu, Ekrem Erdem, Haluk İpek, Hüseyin Çelik, Hüseyin Tanrıverdi, Ömer Çelik gibi isimlerin ise yerlerini koruyacağı belirtiliyor.



Tüzük değişikliği yapılacak



Kongrede ayrıca 3 defa üst üste millletvekilliği yapanların bir daha vekil olamamasını engelleyen maddednin yumuşatılacağı da öğrenildi. Değişiklikle 3 kez üst üste vekillik yapan üyeler bir dönem bekleyip tekrar aday olabilecek, ara verdikleri dönemde ise belediye başkanlığı için adaylığını koyabilecek. 3 dönem üst üste belediye başkanlığı yapanlar da ara verdikleri dönemde vekillik yapabilecek. Erdoğan, dün saat 22.30’da kongrenin yapılacağı salona gelerek incelemelerde bulundu. Kongreye katılacak yabancı konuklarına verdiği yemeğin ardından Ankara Spor Salonu’na gelen Erdoğan, salondaki görevlilerden hazırlıklar hakkında bilgi aldı ve salonu gezdi.



Tek renk mavi olacak



* Kongre için ‘Ak Parti burada’ isimli bir şarkı hazırlandı. Şarkıyı, Özhan Eren hazırladı.

* Kongrenin ana sloganı “Büyük millet, büyük güç, hedef 2023” olacak.

* Kongrenin ana renk mavi olacak. Sadece Türk bayrağı ile AK Parti bayrağı kullanılacak.

* 160 ülkenin siyasetcileri ve parti başkanlarına davet gönderilen kongreye yaklaşık 200 konuğun katılması bekleniyor. Katılacaklar arasında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi, Hamas lideri Halid Meşal, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ve Pakistan eski Başbakanı Gilani var. Kongrede Mursi ve Meşal başta olmak üzere 15 konuk konuşma yapacak.

* Kendisini yakarak Arap Baharı’nı başlatan Muhammed Bouazizi’nin annesi ve kız kardeşi ile Nobel Barış Ödülü sehibi Yemenli aktivist Tüvekkül Karman da kongreye onur konuğu olarak katılacak.

* Salonda Erdoğan’ın konuşma yapacağı kürsünün arkasına, “dünyanın partisiyiz” mesajı vermek için dev bir dünya haritası konuldu.

* Salonunda engelliler için özel bir bölüm ayrıldı. Engelliler salona VIP kapısından alınacak.



2 bin 500 polis koruyacak



AKP’nin bugün başlayacak 4. Olağan Büyük Kongresi için Ankara Emniyeti alarma geçti. Ankara Emniyeti kongre güvenliğini yaklaşık 2 bin 500 polisle sağlayacak. Salon içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın güvenliğini sağlayacak korumaların yanı sıra 200’e yakın sivil polis görev yapacak.

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü sivil ve resmi 2 bin 500 polisle görev yapacak. Bu polisler içinde istihbarat, terörle mücadele, asayiş, güvenlik şubeleri gibi sivil polislerin yanı sıra çevik kuvvet, trafik, karakol ve diğer birimlerden gelecek resmi polisler yer alacak. Ayrıca, salon ve çevresinde özel harekâtçı polisler görevlendirildi.

Salonda Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı personelinin yanı sıra 200’e yakın sivil polis görev yapacak. Sivil polislerin tamamı seyirciler arasında ve Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada sahne çevresinde konuşlandırılacak. İhtiyaç halinde salon üzerinde güvenlik amaçlı helikopter uçuşu yapılacak. Benzer kongre ve kurultuylarda yaşanan yankesicilik olaylarına karşın da sivil polisler alarma geçti. Ankara’ya gelecek 200 yabancı misafirin korunması için de özel koruma ekipleri oluşturuldu.



Kongrede ‘akreditasyon’ krizi



AKP Olağan Büyük Kongresi’ni Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Aydınlık ve Evrensel gazetelerinin izelemesine izin verilmedi. Cumhuriyet gazetesi yetkilileri, “Önce isimler istendi; bildirdik. Sabah, isimlere ait kartları almaya giden arkadaşımıza, ‘sizin akreditasyonunuz yok’ demişler. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik nezdinde girişimlerimiz oldu, ancak bize, ‘yukarının kararı bu’ yanıtı verildi” dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Başkanı Ahmet Abakay basın ambargosu için “ilkelliğin açık örneği” dedi. Abakay, “Kararın derhal düzeltilmesini, basın özgürlüğüne saygı gösterilmesini, bu kararı alanların özür dilemesini diliyor ve bekliyoruz”diye konuştu.



Yabancı konuklara yemek verdi



Başbakan Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek AKP 4. Olağan Büyük Kongresi’ne katılacak yabancı konuklarına yemek verdi. Yemeğe, Bağdat’ta yargılandığı davada gıyabında idam cezasına çarptırılan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi, Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Mesud Barzani, Filistin Hareket lideri Halit Meşal de katıldı. Yemekte davetlilere Osmanlı tabbah çorbası da ikram edildi.