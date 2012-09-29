AKP Kongresi’ne 30 bin partilinin katılması bekleniyor

Anadolu Ajansı, AKP’nin 4. Olağan Kongresi’nin programını açıkladı. Kongreye 30 bin AKP’linin katılması beklenirken, aralarında başbakanların da olduğu yaklaşık 80 yabancı katılımcı olacağı da belirtildi.

İşte Anadolu Ajansı’nın yayımladığı AKP 4. Olağan Büyük Kongresi’nin programı:

Türkiye'nin 39. partisi olarak, 14 Ağustos 2001'de siyasi hayattaki yerini alan ve 3 Kasım 2002, 22 Temmuz 2007 ve 12 Haziran 2011 seçimlerinde tek başına iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ankara Spor Salonu'ndaki kongresi saat 10.00'da başlayacak.

Kongrede, yoklama ve açılışın ardından divan oluşturulacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, isteğe bağlı olarak yurt dışından gelen konuklar konuşma yapacak.

Kongreye, aralarında başbakanların bulunduğu yaklaşık 80 yabancı konuğun katılması bekleniyor.

AKP, 4. Olağan Büyük Kongresi'nde AKP Genel Başkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partililere seslenecek. Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının ardından kongre, divanın belirlediği gündemle faaliyetlerine devam edecek.

Kongrede, dilek ve temennilerin okunmasının ardından seçimlere geçilecek. Bu bölümünde Genel Başkan, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Kurulu üyeleri seçilecek. Başbakan Erdoğan'ın, kongreye tek genel başkan adayı olarak katılması bekleniyor.

Slogan: Büyük millet, büyük güç, hedef 2023

AKP 4. Olağan Büyük Kongresi'nin ana konsepti ''Büyük millet, büyük güç, hedef 2023'' olarak belirlendi. Büyük kongreye 30 bin partilinin katılması beklenirken, partililerin salon içi ve dışında kongreyi rahat bir şekilde takip edebilmeleri için teknik çalışmalar da devam ediyor.

Ankara Spor Salonu'nun dışı ve içi bu konsepte uygun şekilde donatılırken, salon süslemelerinde partinin kurumsal renklerinden olan mavi renk ağırlıklı olarak kullanıldı.

Salonun ortası delegeler için ayrılırken, Genel Başkan ve Başbakan Erdoğan'ın katılımcıları selamlaması için yerden 1,5 metre yükseklikte ve salonu çevreleyen bir de platform kuruldu.

Salonda, ''Her şey Türkiye için, bu ışık sönmeyecek'', ''Şimdi Türkiye Zamanı'', ''Hayallerimiz var, sevdamız var'', ''Durmak yok, yola devam'' yazılı pankartlar yer alacak.

Sahne tasarımında mavi zemin üzerine, mavi ışıklarla belirginleştirilen büyük bir dünya haritası kullanılırken, Genel Başkan ve Başbakan Erdoğan, konuşmasını salonun tabanından 16 basamakla çıkılan bir sahnede yapacak.

Sahnenin sağ tarafındaki locada Bakanlar Kurulu üyeleriyle eski bakanlar, sol taraftaki locada ise Erdoğan ile AKP MKYK üyeleri kongreyi izleyecek.

'Türkiye’de ilk defa bir parti kongre için şarkı ve klip hazırlattı'

Salonda hazırlanan 9 locadan 7'si yabancı konuklara, 2'si ise siyasi parti temsilcilerine ayrıldı. Türkiye'de ilk defa bir parti, kongre için şarkı ve klip hazırlattı. Sözleri ve bestesi Özhan Eren'e ait şarkı için klip de çekildi. Klipte 81 il teşkilatından partililer rol aldı.

AKP Büyük Kongresi'nde medya için de özel düzenlemeler yapıldı. Türkiye'de ilk defa televizyonların rahat bir şekilde canlı yayın yapabilmeleri için modül sistemi kurularak, yayıncılar için de localar oluşturuldu.

Parti yetkilileri, ilk defa bir siyasi parti kongresinden full HD canlı yayın gerçekleştirileceğini belirtti. 12 kamerayla yapılacak canlı yayın, yurt içi ve yurt dışındaki televizyonlara ücretsiz bir şekilde verilecek.

Özel ışıklandırma sistemiyle görsel şovların da yapılacağı öğrenilen kongrede, salon içi ve dışına büyük LED ekranlar kuruldu.

Kongre salonunda ''Engelleri Aşan Büyük Güç Hedef 2023'' sloganıyla engelli vatandaşlar için de özel düzenlemeler yapıldı.

Davetli engelliler ve engelliler için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, delegelerin bulunduğu bölümün hemen yanında, sahne önünde yer ayrılırken, kongreyi izlemeye gelen engelli vatandaşlar için de 3 özel loca düzenlendi. Davetli engelliler, salon dışında karşılanarak, özel araçlarla kendileri için ayrılan yere alınacak.

Başbakan Erdoğan'ın konuşması da 3 işaret dili tercümanı tarafından çevrilecek. Bu arada, salonun dışına partililer için ikram çadırları ve 100 civarında da seyyar tuvalet kuruldu.